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"Оливье" точно пора на помойку: сколько можно хранить новогодние блюда

Автор
Мария Дума
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Сколько на самом деле они хранятся
Сколько на самом деле они хранятся. Фото Unian.net

Срок хранения для готовых блюд

Для многих праздничный стол на Новый год — это повторяющаяся история. Оливье, крабовый салат, сельдь под шубой и запеченная курица или утка – стандартный набор. Однако очень часто это все невозможно съесть в новогоднюю ночь.

Хранение готовых блюд требует внимания и четких сроков. Время, которое "живет" или другое блюдо зависит от ингредиентов и условий хранения. "Телеграф" рассказывает об этом подробнее.

Сколько хранить оливье в холодильнике?

Заправленный майонезом салат "Оливье" является наиболее скоропортящимся. Рекомендуется использовать его в течение 4-6 часов после заправки. Хранение в холодильнике не должно превышать 24 часов, так что если у вас этот салат еще остался, ему точно пора на помойку.

Если ингредиенты салата (нарезанные овощи, яйца, колбаса) хранятся отдельно без заправки, срок их хранения в холодильнике может быть до 2-3 дней. Заправлять салат майонезом следует непосредственно перед подачей – да и вкус блюда будет лучше. Это касается всех салатов с майонезом, таких как крабовый или салат с ананасом.

Сельдь под шубой: сроки хранения

Салат "Селедка под шубой" сразу при уборке заправляется майонезом. Поэтому в холодильнике он хранится не больше 24-48 часов. Даже в течение этого времени храните салат в герметичном контейнере в самом холодном месте холодильника.

Запеченная курица или утка

Запеченную птицу можно хранить в холодильнике до 3-4 дней. Важно хранить ее в герметичном контейнере или завернутой в фольгу или пищевую пленку – так мясо не будет усыхать и максимально сохранит свой вкус.

Храните блюда в герметичных контейнерах или плотно завернутыми. Так они не будут обветриваться и обмениваться запахами. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный торт без выпечки – это очень быстро и вкусно, так что вам не понадобится его хранить.

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#Холодильник #Новый год #Оливье #Хранение #Праздничный стол