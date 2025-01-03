Готується просто — виходить смачно: який ще салат з буряка приготувати (відео)

Такий салат сподобається близьким

Буряк є смачним та корисним овочем, який використовують під час приготування ароматного борщу або ж салатів. Якщо ж "Шуба" вже набридла, то можна спростити роботу та приготувати дещо інший салат, але також смачний.

Йдеться про страву з буряком, куркою та огірками. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "_lady.stegantseva_".

Як приготувати салат з буряком, куркою та огірками

Інгредієнти:

буряк;

куряче філе;

мариновані огірки;

Інгредієнти для соусу:

яйця варені;

олія оливкова;

гірчиця;

часник;

соєвий соус або сіль;

Спосіб приготування:

1.Буряк помити, відрізати хвостики, змастити оливковою олією, викласти у форму для запікання, накрити фольгою та запікати у духовці до готовності.

2.Куряче філе змастити улюбленими спеціями.

3.Викласти у форму для запікання, накрити фольгою та запікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів у духовці до готовності.

4.Готовий буряк почистити та нарізати соломкою.

5.Куряче філе нарізати кубиком та додати до буряка.

6.Додати мариновані огірки, нарізані соломкою та ретельно перемішати.

7.Приготувати заправку, змішавши олію, гірчицю, варені яйця, часник та соєвий соус або сіль, перебити в блендері до однорідності.

8.Заправити салат та подати до столу.