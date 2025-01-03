Готовится просто – получается вкусно: какой еще салат из свеклы приготовить (видео)

Такой салат понравится близким

Свекла является вкусным и полезным овощем, который используют во время приготовления ароматного борща или салатов. Если "Шуба" уже надоела, то можно упростить работу и приготовить несколько другой салат, но также вкусный.

Речь идет о блюде со свеклой, курицей и огурцами. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "_lady.stegantseva_".

Как приготовить салат со свеклой, курицей и огурцами

Ингредиенты:

свекла;

куриное филе;

маринованные огурцы;

Ингредиенты для соуса:

яйца вареные;

масло оливковое;

горчица;

чеснок;

соевый соус или соль;

Способ приготовления:

1.Свеклу помыть, отрезать хвостики, смазать оливковым маслом, выложить в форму для запекания, накрыть фольгой и запекать в духовке до готовности.

2.Куриное филе смазать любимыми специями.

3.Выложить в форму для запекания, накрыть фольгой и запекать в разогретой заранее до 180 градусов в духовке до готовности.

4.Готовую свеклу почистить и нарезать соломкой.

5.Куриное филе нарезать кубиком и добавить к свекле.

6.Добавить маринованные огурцы, нарезанные соломкой и тщательно перемешать.

7. Приготовить заправку, смешав масло, горчицу, вареные яйца, чеснок и соевый соус или соль, перебить в блендере до однородности.

8.Заправить салат и подать на стол.