Готовится просто – получается вкусно: какой еще салат из свеклы приготовить (видео)
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Свекла является вкусным и полезным овощем, который используют во время приготовления ароматного борща или салатов. Если "Шуба" уже надоела, то можно упростить работу и приготовить несколько другой салат, но также вкусный.
Речь идет о блюде со свеклой, курицей и огурцами. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "_lady.stegantseva_".
Как приготовить салат со свеклой, курицей и огурцами
Ингредиенты:
- свекла;
- куриное филе;
- маринованные огурцы;
Ингредиенты для соуса:
- яйца вареные;
- масло оливковое;
- горчица;
- чеснок;
- соевый соус или соль;
Способ приготовления:
1.Свеклу помыть, отрезать хвостики, смазать оливковым маслом, выложить в форму для запекания, накрыть фольгой и запекать в духовке до готовности.
2.Куриное филе смазать любимыми специями.
3.Выложить в форму для запекания, накрыть фольгой и запекать в разогретой заранее до 180 градусов в духовке до готовности.
4.Готовую свеклу почистить и нарезать соломкой.
5.Куриное филе нарезать кубиком и добавить к свекле.
6.Добавить маринованные огурцы, нарезанные соломкой и тщательно перемешать.
7. Приготовить заправку, смешав масло, горчицу, вареные яйца, чеснок и соевый соус или соль, перебить в блендере до однородности.
8.Заправить салат и подать на стол.