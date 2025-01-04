Готуватимете лише так: надзвичайний рецепт запеченої скумбрії (відео)
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Ароматна та соковита рибка
Скумбрія є досить популярною рибкою на українському ринку, адже вона смачна, корисна та відносно бюджетна. Її маринують, тушкують чи запікають.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом рибки, запеченої у надзвичайно смачному маринаді. А опублікували його на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".
Як смачно запекти скумбрію
Інгредієнти:
- скумбрія – 1 шт.;
- 50 мл соєвого соусу;
- 1 ст.л з гіркою меду;
- сіль;
- 1 ч.л паприки;
- лимон;
- цибуля;
- помідори;
Спосіб приготування:
1.Нарізати рибу на шматки.
2.Посипати спеціями, додати мед, соєвий соус і маринувати протягом 30-60 хвилин.
3.Викласти рибу чергуючи з цибулею та помідором у форму і запікати при температурі 180 градусів 30-35 хвилин.