Готуватимете лише так: надзвичайний рецепт запеченої скумбрії (відео)

Ароматна та соковита рибка

Скумбрія є досить популярною рибкою на українському ринку, адже вона смачна, корисна та відносно бюджетна. Її маринують, тушкують чи запікають.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом рибки, запеченої у надзвичайно смачному маринаді. А опублікували його на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як смачно запекти скумбрію

Інгредієнти:

скумбрія – 1 шт.;

50 мл соєвого соусу;

1 ст.л з гіркою меду;

сіль;

1 ч.л паприки;

лимон;

цибуля;

помідори;

Спосіб приготування:

1.Нарізати рибу на шматки.

2.Посипати спеціями, додати мед, соєвий соус і маринувати протягом 30-60 хвилин.

3.Викласти рибу чергуючи з цибулею та помідором у форму і запікати при температурі 180 градусів 30-35 хвилин.