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Готуватимете лише так: надзвичайний рецепт запеченої скумбрії (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже швидка, смачна і корисна вечеря
Дуже швидка, смачна і корисна вечеря. Фото 1000.menu

Ароматна та соковита рибка

Скумбрія є досить популярною рибкою на українському ринку, адже вона смачна, корисна та відносно бюджетна. Її маринують, тушкують чи запікають.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом рибки, запеченої у надзвичайно смачному маринаді. А опублікували його на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як смачно запекти скумбрію

Інгредієнти:

  • скумбрія – 1 шт.;
  • 50 мл соєвого соусу;
  • 1 ст.л з гіркою меду;
  • сіль;
  • 1 ч.л паприки;
  • лимон;
  • цибуля;
  • помідори;

Спосіб приготування:

1.Нарізати рибу на шматки.

2.Посипати спеціями, додати мед, соєвий соус і маринувати протягом 30-60 хвилин.

3.Викласти рибу чергуючи з цибулею та помідором у форму і запікати при температурі 180 градусів 30-35 хвилин.

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#Скумбрія #Маринад #Готуємо вдома