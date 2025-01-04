Будете готовить только так: чрезвычайный рецепт запеченной скумбрии (видео)
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Ароматная и сочная рыбка
Скумбрия является довольно популярной рыбкой на украинском рынке, ведь она вкусная, полезная и относительно бюджетная. Ее маринуют, тушат или запекают.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом рыбки, запеченной во вкуснейшем маринаде. А опубликовали его на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как вкусно запечь скумбрию
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.;
- 50 мл соевого соуса;
- 1 ст.л с горкой меда;
- соль;
- 1 ч.л паприки;
- лимон;
- лук;
- помидоры;
Способ приготовления:
1.Нарезать рыбу на куски.
2.Посыпать специями, добавить мед, соевый соус и мариновать в течение 30-60 минут.
3. Выложить рыбу чередуя с луком и помидором в форму и запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.