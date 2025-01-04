Укр

Будете готовить только так: чрезвычайный рецепт запеченной скумбрии (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень быстрый, вкусный и полезный ужин
Очень быстрый, вкусный и полезный ужин. Фото 1000.menu

Ароматная и сочная рыбка

Скумбрия является довольно популярной рыбкой на украинском рынке, ведь она вкусная, полезная и относительно бюджетная. Ее маринуют, тушат или запекают.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом рыбки, запеченной во вкуснейшем маринаде. А опубликовали его на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как вкусно запечь скумбрию

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.;
  • 50 мл соевого соуса;
  • 1 ст.л с горкой меда;
  • соль;
  • 1 ч.л паприки;
  • лимон;
  • лук;
  • помидоры;

Способ приготовления:

1.Нарезать рыбу на куски.

2.Посыпать специями, добавить мед, соевый соус и мариновать в течение 30-60 минут.

3. Выложить рыбу чередуя с луком и помидором в форму и запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Теги:
#Скумбрия #Маринад #Готовим дома