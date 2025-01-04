Будете готовить только так: чрезвычайный рецепт запеченной скумбрии (видео)

Ароматная и сочная рыбка

Скумбрия является довольно популярной рыбкой на украинском рынке, ведь она вкусная, полезная и относительно бюджетная. Ее маринуют, тушат или запекают.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом рыбки, запеченной во вкуснейшем маринаде. А опубликовали его на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как вкусно запечь скумбрию

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.;

50 мл соевого соуса;

1 ст.л с горкой меда;

соль;

1 ч.л паприки;

лимон;

лук;

помидоры;

Способ приготовления:

1.Нарезать рыбу на куски.

2.Посыпать специями, добавить мед, соевый соус и мариновать в течение 30-60 минут.

3. Выложить рыбу чередуя с луком и помидором в форму и запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.