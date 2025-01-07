Найкращий бутерброд на світі: як приготувати Крок-Мадам (відео)

Це сендвіч з шинкою, сиром та смаженим яйцем зверху

Смачні та вишукані страви можуть бути нескладними у приготуванні. Ми розповідали, як запекти цілу курку так, щоб вона вийшла особливо соковитою. Тепер ділимось рецептом розкішного сніданку або перекусу.

Сендвіч Крок-Мадам недарма вважають найкращим у світі бутербродом. Це дві скибочки обсмаженого хліба, шинка та сир, а увінчує всю конструкцію смажене яйце обов’язково з рідким жовтком. Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі gorbenko_art.

Інгредієнти:

Хліб тостовий — 4 скибочки

Сир — 100 г

Шинка — 2 скибочки

Гірчиця в зернах — 2 ч. л.

Яйце — 2 шт.

Для соусу:

Вершкове масло — 40 г

Борошно — 2 ст. л.

Молоко — 150 мл

Мускатний горіх — дрібка

Сіль — до смаку

Спосіб приготування:

У сотейнику розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Додайте борошно й швидко перемішайте вінчиком до утворення однорідної маси. За хвилину, коли борошно обсмажиться, починайте поступово вливати молоко, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Додайте дрібку мускатного горіха та сіль, доведіть до загустіння. На першу скибочку хліба нанесіть шар гірчиці. Додайте трохи соусу бешамель, покладіть скибочку шинки й сир, заздалегідь натертий. Накрийте другою скибочкою хліба. Всю конструкцію змастіть соусом і посипте сиром. На деко, застелене пергаментом, викладіть сендвічі. Поставте їх в заздалегідь розігріту духовку. Запікайте 10 хвилин, до рум’яності сиру. Яйця посмажте на сковороді так, щоб жовток залишився рідким. На готові сендвічі викладіть зверху по одному смаженому яйцю.

Подавати Крок-Мадам потрібно миттєво, поки жовток яйця не схопився. Цю страву їдять з ножем та виделкою. Також ми ділились рецептом смачної рибки.