Найкращий бутерброд на світі: як приготувати Крок-Мадам (відео)
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Це сендвіч з шинкою, сиром та смаженим яйцем зверху
Смачні та вишукані страви можуть бути нескладними у приготуванні. Ми розповідали, як запекти цілу курку так, щоб вона вийшла особливо соковитою. Тепер ділимось рецептом розкішного сніданку або перекусу.
Сендвіч Крок-Мадам недарма вважають найкращим у світі бутербродом. Це дві скибочки обсмаженого хліба, шинка та сир, а увінчує всю конструкцію смажене яйце обов’язково з рідким жовтком. Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі gorbenko_art.
Інгредієнти:
- Хліб тостовий — 4 скибочки
- Сир — 100 г
- Шинка — 2 скибочки
- Гірчиця в зернах — 2 ч. л.
- Яйце — 2 шт.
Для соусу:
- Вершкове масло — 40 г
- Борошно — 2 ст. л.
- Молоко — 150 мл
- Мускатний горіх — дрібка
- Сіль — до смаку
Спосіб приготування:
- У сотейнику розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Додайте борошно й швидко перемішайте вінчиком до утворення однорідної маси.
- За хвилину, коли борошно обсмажиться, починайте поступово вливати молоко, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Додайте дрібку мускатного горіха та сіль, доведіть до загустіння.
- На першу скибочку хліба нанесіть шар гірчиці. Додайте трохи соусу бешамель, покладіть скибочку шинки й сир, заздалегідь натертий.
- Накрийте другою скибочкою хліба. Всю конструкцію змастіть соусом і посипте сиром.
- На деко, застелене пергаментом, викладіть сендвічі. Поставте їх в заздалегідь розігріту духовку. Запікайте 10 хвилин, до рум’яності сиру.
- Яйця посмажте на сковороді так, щоб жовток залишився рідким. На готові сендвічі викладіть зверху по одному смаженому яйцю.
Подавати Крок-Мадам потрібно миттєво, поки жовток яйця не схопився. Цю страву їдять з ножем та виделкою. Також ми ділились рецептом смачної рибки.