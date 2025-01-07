Лучший бутерброд на свете: как приготовить Крок-Мадам (видео)

Это сэндвич с ветчиной, сыром и жареным яйцом сверху

Вкусные и изысканные блюда могут быть несложны в приготовлении. Мы рассказывали, как запечь целую курицу так, чтобы она получилась особенно сочной. Теперь делимся рецептом роскошного завтрака или перекуса.

Сэндвич Крок-Мадам не зря считается самым лучшим в мире бутербродом. Это два ломтика обжаренного хлеба, ветчина и сыр, а венчает всю конструкцию жареное яйцо, обязательно с жидким желтком. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге gorbenko_art.

Ингредиенты:

Хлеб тостовый — 4 ломтика

Сыр — 100 г

Ветчина — 2 ломтика

Горчица в зернах – 2 ч. л.

Яйцо – 2 шт.

Для соуса:

Сливочное масло — 40 г

Мука – 2 ст. л.

Молоко – 150 мл

Мускатный орех.

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

В сотейнике растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте муку и быстро перемешайте венчиком до образования однородной массы. Через минуту, когда мука обжарится, начинайте постепенно вливать молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте щепотку мускатного ореха и соль, доведите до загустения. На первый ломтик хлеба нанесите слой горчицы. Добавьте немного соуса бешамель, положите ломтик ветчины и творог, предварительно натертый. Накройте вторым ломтиком хлеба. Всю конструкцию смажьте соусом и посыпьте творогом. На противень, застеленный пергаментом, выложите сэндвичи. Поставьте их в предварительно разогретую духовку. Запекайте 10 минут до румяности сыра. Пожарьте яйца на сковороде так, чтобы желток остался жидким. На готовые сэндвичи выложите сверху по одному жареному яйцу.

Подавать Крок-Мадам нужно мгновенно, пока желток яйца не схватился. Это блюдо едят с ножом и вилкой. Также мы делились рецептом вкусной рыбки.