Лучший бутерброд на свете: как приготовить Крок-Мадам (видео)
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Это сэндвич с ветчиной, сыром и жареным яйцом сверху
Вкусные и изысканные блюда могут быть несложны в приготовлении. Мы рассказывали, как запечь целую курицу так, чтобы она получилась особенно сочной. Теперь делимся рецептом роскошного завтрака или перекуса.
Сэндвич Крок-Мадам не зря считается самым лучшим в мире бутербродом. Это два ломтика обжаренного хлеба, ветчина и сыр, а венчает всю конструкцию жареное яйцо, обязательно с жидким желтком. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге gorbenko_art.
Ингредиенты:
- Хлеб тостовый — 4 ломтика
- Сыр — 100 г
- Ветчина — 2 ломтика
- Горчица в зернах – 2 ч. л.
- Яйцо – 2 шт.
Для соуса:
- Сливочное масло — 40 г
- Мука – 2 ст. л.
- Молоко – 150 мл
- Мускатный орех.
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- В сотейнике растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте муку и быстро перемешайте венчиком до образования однородной массы.
- Через минуту, когда мука обжарится, начинайте постепенно вливать молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте щепотку мускатного ореха и соль, доведите до загустения.
- На первый ломтик хлеба нанесите слой горчицы. Добавьте немного соуса бешамель, положите ломтик ветчины и творог, предварительно натертый.
- Накройте вторым ломтиком хлеба. Всю конструкцию смажьте соусом и посыпьте творогом.
- На противень, застеленный пергаментом, выложите сэндвичи. Поставьте их в предварительно разогретую духовку. Запекайте 10 минут до румяности сыра.
- Пожарьте яйца на сковороде так, чтобы желток остался жидким. На готовые сэндвичи выложите сверху по одному жареному яйцу.
Подавать Крок-Мадам нужно мгновенно, пока желток яйца не схватился. Это блюдо едят с ножом и вилкой. Также мы делились рецептом вкусной рыбки.