Краще, ніж червона риба: спробуйте такий оселедець — іншого не захочеться (відео)

Як замаринувати рибку особливо смачно

В період зимових свят особливо цінними стають прості рецепти, які не потребують багато зусиль, і, водночас, гарантують смачний результат. Ми розповідали, як приготувати апетитний торт без випічки. Тепер ділимось рецептом дуже смачного маринаду для оселедця.

Ця рибка, замаринована у кетчупі, виходить смачнішою за лосося. Як її приготувати, розповіли у кулінарному блозі katia_cooking_.

Інгредієнти:

Філе оселедця — 600 г

Кетчуп — 500 г

Сіль — 1 ч. л.

Цукор — 1 ч. л.

Оцет — 3 ст. л.

Олія — 3 ст. л.

Суміш перців — 1.5 ч. л.

Спосіб приготування:

Кетчуп перекладаємо у невеличкий сотейник. Додаємо до нього сіль, цукор, оцет та олію, а також перці. Перемішуємо та ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Проварюємо 1 -2 хвилин, не перестаючи помішувати, а потім знімаємо з вогню. Залишаємо соус до повного охолодження. Тим часом рибу нарізаємо невеликими шматочками. У ємність, де буде зручно маринувати рибу (бажано із кришкою), кладемо частину холодного соусу. Потім робимо шар риби. Таким чином повторюємо шари, доки не закінчиться риба. Останнім шаром має бути соус. Ставимо у холодильник мінімум на 5 годин, а краще — на ніч. Після цього можна куштувати.

Рибка виходить пряно-томатна, апетитна, збалансована по смаку. Це чудовий рецепт як на щодень, так і до святкового столу. Також ми розповідали, як оригінально приготувати крабовий салат.