Просто пальчики оближеш: реберця будуть золотистими та соковитими (відео)
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Виходять дуже ніжні та надзвичайно смачні
Реберця – це більше, ніж просто страва. Це справжнє мистецтво, в якому найкращі шеф-кухарі світу змагаються за звання майстра найсоковитіших, найніжніших і найсмачніших реберець.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати незвичайні реберця з ананасом. Їхній неперевершений смак і вишуканий вигляд точно не залишать нікого байдужим, інформують на Instagram-сторінці "pava_vb".
Як приготувати свинячі реберця
Інгредієнти:
- ребра – 1,5 кг;
- копчена паприка – ½ ч. л.;
- сухий часник – ½ ч. л.;
- коріандр мелений – ½ ч. л.;
- спеції для свинини – 1 ч. л.;
- чилі – ½ ч. л.;
- сіль – 2 ч. л.;
- соєвий соус – 3 ст. л.;
- гірчиця – 1 ч. л.;
- мед – 3 ст. л.;
- ананас – 1 шт.;
Спосіб приготування
1.Зʼєднати всі сухі спеції, далі зробити глазур з соєвого соусу, гірчиці і 1ст. л. меду.
2.Замаринувати ребра.
3.Зачистити ананас, змастити 2 ст. л. меду та приправити чилі.
4.Обгорнути ананас ребрами, накрити фольгою та відправити у попередньо розігріту до 160 градусів духовку і готувати 1.5 години.
5.Зняти фольгу і готувати при 200 градусах ще приблизно 15-20 хвилин.