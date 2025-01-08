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Просто пальчики оближеш: реберця будуть золотистими та соковитими (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Пікантні, ароматні, для справжніх гурманів
Пікантні, ароматні, для справжніх гурманів. Фото shuba.life

Виходять дуже ніжні та надзвичайно смачні

Реберця – це більше, ніж просто страва. Це справжнє мистецтво, в якому найкращі шеф-кухарі світу змагаються за звання майстра найсоковитіших, найніжніших і найсмачніших реберець.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати незвичайні реберця з ананасом. Їхній неперевершений смак і вишуканий вигляд точно не залишать нікого байдужим, інформують на Instagram-сторінці "pava_vb".

Як приготувати свинячі реберця

Інгредієнти:

  • ребра – 1,5 кг;
  • копчена паприка – ½ ч. л.;
  • сухий часник – ½ ч. л.;
  • коріандр мелений – ½ ч. л.;
  • спеції для свинини – 1 ч. л.;
  • чилі – ½ ч. л.;
  • сіль – 2 ч. л.;
  • соєвий соус – 3 ст. л.;
  • гірчиця – 1 ч. л.;
  • мед – 3 ст. л.;
  • ананас – 1 шт.;

Спосіб приготування

1.Зʼєднати всі сухі спеції, далі зробити глазур з соєвого соусу, гірчиці і 1ст. л. меду.

2.Замаринувати ребра.

3.Зачистити ананас, змастити 2 ст. л. меду та приправити чилі.

4.Обгорнути ананас ребрами, накрити фольгою та відправити у попередньо розігріту до 160 градусів духовку і готувати 1.5 години.

5.Зняти фольгу і готувати при 200 градусах ще приблизно 15-20 хвилин.

Теги:
#Ананас #Ребра #Готуємо вдома