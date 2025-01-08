Просто пальчики оближеш: реберця будуть золотистими та соковитими (відео)

Виходять дуже ніжні та надзвичайно смачні

Реберця – це більше, ніж просто страва. Це справжнє мистецтво, в якому найкращі шеф-кухарі світу змагаються за звання майстра найсоковитіших, найніжніших і найсмачніших реберець.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати незвичайні реберця з ананасом. Їхній неперевершений смак і вишуканий вигляд точно не залишать нікого байдужим, інформують на Instagram-сторінці "pava_vb".

Як приготувати свинячі реберця

Інгредієнти:

ребра – 1,5 кг;

копчена паприка – ½ ч. л.;

сухий часник – ½ ч. л.;

коріандр мелений – ½ ч. л.;

спеції для свинини – 1 ч. л.;

чилі – ½ ч. л.;

сіль – 2 ч. л.;

соєвий соус – 3 ст. л.;

гірчиця – 1 ч. л.;

мед – 3 ст. л.;

ананас – 1 шт.;

Спосіб приготування

1.Зʼєднати всі сухі спеції, далі зробити глазур з соєвого соусу, гірчиці і 1ст. л. меду.

2.Замаринувати ребра.

3.Зачистити ананас, змастити 2 ст. л. меду та приправити чилі.

4.Обгорнути ананас ребрами, накрити фольгою та відправити у попередньо розігріту до 160 градусів духовку і готувати 1.5 години.

5.Зняти фольгу і готувати при 200 градусах ще приблизно 15-20 хвилин.