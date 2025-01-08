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Просто пальчики оближешь: ребрышки будут золотистыми и сочными (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Пикантные, ароматные, для настоящих гурманов
Пикантные, ароматные, для настоящих гурманов. Фото shuba.life

Выходят очень нежные и необычайно вкусные

Ребрышки – это больше, чем просто блюдо. Это настоящее искусство, в котором лучшие шеф-повара мира соревнуются за звание мастера самых сочных, нежных и вкусных ребрышек.

Сегодня мы предлагаем приготовить необычные ребрышки с ананасом. Их непревзойденный вкус и изысканный вид точно не оставят никого безразличным, информируют на Instagram-странице "pava_vb".

Как приготовить свиные ребрышки

Ингредиенты:

  • ребра – 1,5 кг;
  • копченая паприка – ½ ч. л.;
  • сухой чеснок – ½ ч. л.;
  • кориандр молотый – ½ ч. л.;
  • специи для свинины – 1 ч. л.;
  • чили – ½ ч. л.;
  • соль – 2 ч. л.;
  • соевый соус – 3 ст. л.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • мед – 3 ст. л.;
  • ананас – 1 шт.;

Способ приготовления

1.Соединить все сухие специи, далее сделать глазурь из соевого соуса, горчицы и 1ст. л. меда.

2.Замариновать ребра.

3.Зачистить ананас, смазать 2 ст. л. меда и приправить чили.

4.Обернуть ананас ребрами, накрыть фольгой и отправить в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и готовить 1.5 часа.

5.Снять фольгу и готовить при 200 градусах еще примерно 15-20 минут.

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#Ананас #Ребра #Готовим дома