Просто пальчики оближешь: ребрышки будут золотистыми и сочными (видео)

Выходят очень нежные и необычайно вкусные

Ребрышки – это больше, чем просто блюдо. Это настоящее искусство, в котором лучшие шеф-повара мира соревнуются за звание мастера самых сочных, нежных и вкусных ребрышек.

Сегодня мы предлагаем приготовить необычные ребрышки с ананасом. Их непревзойденный вкус и изысканный вид точно не оставят никого безразличным, информируют на Instagram-странице "pava_vb".

Как приготовить свиные ребрышки

Ингредиенты:

ребра – 1,5 кг;

копченая паприка – ½ ч. л.;

сухой чеснок – ½ ч. л.;

кориандр молотый – ½ ч. л.;

специи для свинины – 1 ч. л.;

чили – ½ ч. л.;

соль – 2 ч. л.;

соевый соус – 3 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

мед – 3 ст. л.;

ананас – 1 шт.;

Способ приготовления

1.Соединить все сухие специи, далее сделать глазурь из соевого соуса, горчицы и 1ст. л. меда.

2.Замариновать ребра.

3.Зачистить ананас, смазать 2 ст. л. меда и приправить чили.

4.Обернуть ананас ребрами, накрыть фольгой и отправить в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и готовить 1.5 часа.

5.Снять фольгу и готовить при 200 градусах еще примерно 15-20 минут.