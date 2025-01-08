Просто пальчики оближешь: ребрышки будут золотистыми и сочными (видео)
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Выходят очень нежные и необычайно вкусные
Ребрышки – это больше, чем просто блюдо. Это настоящее искусство, в котором лучшие шеф-повара мира соревнуются за звание мастера самых сочных, нежных и вкусных ребрышек.
Сегодня мы предлагаем приготовить необычные ребрышки с ананасом. Их непревзойденный вкус и изысканный вид точно не оставят никого безразличным, информируют на Instagram-странице "pava_vb".
Как приготовить свиные ребрышки
Ингредиенты:
- ребра – 1,5 кг;
- копченая паприка – ½ ч. л.;
- сухой чеснок – ½ ч. л.;
- кориандр молотый – ½ ч. л.;
- специи для свинины – 1 ч. л.;
- чили – ½ ч. л.;
- соль – 2 ч. л.;
- соевый соус – 3 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- мед – 3 ст. л.;
- ананас – 1 шт.;
Способ приготовления
1.Соединить все сухие специи, далее сделать глазурь из соевого соуса, горчицы и 1ст. л. меда.
2.Замариновать ребра.
3.Зачистить ананас, смазать 2 ст. л. меда и приправить чили.
4.Обернуть ананас ребрами, накрыть фольгой и отправить в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и готовить 1.5 часа.
5.Снять фольгу и готовить при 200 градусах еще примерно 15-20 минут.