Нереально ніжний та пухкий хлібчик без пшеничного борошна: як його приготувати (відео)

Пишний хліб без глютену

Вдома можна приготувати буквально що завгодно, якщо поставити собі це завдання. Ми ділились рецептом соковитої курочки. Тепер розповімо, як приготувати апетитний рисовий хліб.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі einfach lecker. Цей хліб дуже м’який, апетитний, з золотистою скоринкою. А ще в ньому немає глютену, що для багатьох людей буде дуже цінним.

Інгредієнти:

1 склянка рису

3 склянки води

100 мл молока

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка сухих дріжджів

3 склянки борошна

0,5 чайної ложки солі

2 столові ложки рослинної олії

Спосіб приготування:

Ретельно промийте рис під проточною водою. Залийте його 3 склянками води та варіть до готовності. Вимкніть вогонь та дайте рису настоятися під кришкою протягом 15 хвилин. В окремій мисці змішайте тепле молоко, цукор та дріжджі. Залиште суміш на 10-15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. В глибоку миску просійте борошно та додайте сіль. Влийте до борошна дріжджову суміш та додайте варений рис. Замісіть тісто, в кінці додайте рослинну олію та ще раз добре вимісіть тісто. Накрийте миску з тістом рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 1 годину для підіймання. Тісто має збільшитися в об'ємі вдвічі. Після першого піднімання злегка обімніть тісто та сформуйте з нього хлібину. Покладіть хлібину у форму для випікання, змащену олією або вкриту пергаментним папером. Накрийте рушником та залиште ще на 15 хвилин. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте хліб протягом 50-60 хвилин, до золотистої скоринки. Перевірте готовність хліба дерев'яною шпажкою – вона має виходити сухою з центру виробу.

Після випікання дайте хлібу повністю охолонути на решітці — і можна нарізати і смакувати. Це дуже смачна випічка, з нею можна як робити бутерброди, так і врізати скибочку чи дві до миски ароматного журека.