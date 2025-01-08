Нереально нежный и пышный хлебушек без пшеничной муки: как его приготовить (видео)

Пышный хлеб без глютена

Дома можно приготовить буквально что угодно, если поставить себе эту задачу. Мы делились рецептом сочной курочки. Теперь расскажем, как приготовить аппетитный рисовый хлеб.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале einfach lecker. Этот хлеб очень мягкий, аппетитный, с золотистой корочкой. А еще в нем нет глютена, что для многих людей будет очень ценным.

Ингредиенты:

1 стакан риса

3 стакана воды

100 мл молока

1 столовая ложка сахара

1 чайная ложка сухих дрожжей

3 стакана муки

0,5 чайной ложки соли

2 столовые ложки растительного масла

Способ приготовления:

Тщательно промойте рис под проточной водой. Залейте 3 стаканами воды и варите до готовности. Выключите огонь и дайте рису настояться под крышкой в течение 15 минут. В отдельной миске смешайте теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте смесь на 10–15 минут, чтобы дрожжи активировались. В глубокую миску просейте муку и добавьте соль. Влейте в муку дрожжевую смесь и добавьте вареный рис. Замесите тесто, в конце добавить растительное масло и еще раз хорошо вымесите тесто. Накройте миску с полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое. После первого подъема слегка обомните тесто и сформуйте из него хлеб. Положите хлеб в форму для выпечки, смазанную маслом или покрытую пергаментной бумагой. Накройте полотенцем и оставьте еще на 15 минут. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте хлеб в течение 50-60 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность хлеба деревянной шпажкой – она должна выходить сухой из центра изделия.

После выпечки дайте хлебу полностью остыть на решетке – и можно нарезать и смаковать. Это очень вкусная выпечка, с ней можно как делать бутерброды, так и врезать ломтик или два в миску ароматного журека.