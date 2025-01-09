Соковиті грибочки в "корейському стилі": пікантна закуска з печериць (відео)

Дуже смачні мариновані грибочки

Смачні, апетитні закуски — це те, що хочеться мати в холодильнику на випадок, якщо захочеться перекусити. Ми розповідали, як приготувати закуску з квасолі та сиру. Тепер ділимось рецептом дуже смачних маринованих грибочків.

Як їх готувати, розповіли у кулінарному блозі innakluchnik31. Такі грибочки після того, як настояться, будуть неймовірно апетитними та ароматними. Можна навіть ставити на святковий стіл.

Інгредієнти:

Печериці — 600 г

Вода — 500 г

Сіль — 2 ч. л.

Спеції

Морква — 100 г

Цибуля — 100 г

Перець — 100 г

Перець чилі — 0.5 ч. л.

Коріандр — 1 ч. л.

Суміш перців — 0.5 ч. л.

Цукор — 2 ст. л.

Оцет — 30 г

Олія — 50 г

Часник — 1 головка

Спосіб приготування:

Гриби ретельно промиваємо. Нарізаємо їх навпіл. В каструльку наливаємо воду, додаємо лавровий лист, перець горошком. Додаємо чайну ложку солі. Викладаємо у воду печериці та проварюємо їх 5-7 хвилин після закипання. Дістаємо гриби з маринаду та охолоджуємо. Тим часом цибулю нарізаємо на півкільця, моркву та солодкий перець кришимо соломкою. Додаємо овочі до охолоджених грибів. Вливаємо оцет, додаємо чайну ложку солі та половину чайної червоного перцю. Також кладемо ложку коріандру. Вичавлюємо у масу часник та заливаємо все гарячою олією. Перемішуємо та викладаємо у банку або зручний контейнер.

Відправляємо гриби в холодильник. Куштувати їх можна уже через 10 годин. Також ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець.