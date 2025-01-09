Соковиті грибочки в "корейському стилі": пікантна закуска з печериць (відео)
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Дуже смачні мариновані грибочки
Смачні, апетитні закуски — це те, що хочеться мати в холодильнику на випадок, якщо захочеться перекусити. Ми розповідали, як приготувати закуску з квасолі та сиру. Тепер ділимось рецептом дуже смачних маринованих грибочків.
Як їх готувати, розповіли у кулінарному блозі innakluchnik31. Такі грибочки після того, як настояться, будуть неймовірно апетитними та ароматними. Можна навіть ставити на святковий стіл.
Інгредієнти:
- Печериці — 600 г
- Вода — 500 г
- Сіль — 2 ч. л.
- Спеції
- Морква — 100 г
- Цибуля — 100 г
- Перець — 100 г
- Перець чилі — 0.5 ч. л.
- Коріандр — 1 ч. л.
- Суміш перців — 0.5 ч. л.
- Цукор — 2 ст. л.
- Оцет — 30 г
- Олія — 50 г
- Часник — 1 головка
Спосіб приготування:
- Гриби ретельно промиваємо. Нарізаємо їх навпіл. В каструльку наливаємо воду, додаємо лавровий лист, перець горошком. Додаємо чайну ложку солі.
- Викладаємо у воду печериці та проварюємо їх 5-7 хвилин після закипання.
- Дістаємо гриби з маринаду та охолоджуємо. Тим часом цибулю нарізаємо на півкільця, моркву та солодкий перець кришимо соломкою.
- Додаємо овочі до охолоджених грибів. Вливаємо оцет, додаємо чайну ложку солі та половину чайної червоного перцю. Також кладемо ложку коріандру.
- Вичавлюємо у масу часник та заливаємо все гарячою олією. Перемішуємо та викладаємо у банку або зручний контейнер.
Відправляємо гриби в холодильник. Куштувати їх можна уже через 10 годин. Також ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець.