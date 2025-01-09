Сочные грибочки в "корейском стиле": пикантная закуска из шампиньонов (видео)

Очень вкусные маринованные грибочки

Вкусные, аппетитные закуски – это то, что хочется иметь в холодильнике на случай, если захочется перекусить. Мы рассказывали, как приготовить закуску из фасоли и сыра. Теперь делимся рецептом вкуснейших маринованных грибочков.

Как их готовить, рассказали в кулинарном блоге innakluchnik31. Такие грибочки после того, как настоятся, будут невероятно аппетитными и ароматными. Можно даже ставить на праздничный стол.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 600 г

Вода — 500 г

Соль – 2 ч. л.

Специи

Морковь — 100 г

Лук — 100 г

Перец — 100 г

Перец чили – 0.5 ч. л.

Кориандр – 1 ч. л.

Смесь перцев – 0.5 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Уксус — 30 г

Масло — 50 г

Чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

Грибы тщательно промываем. Нарезаем их пополам. В кастрюльку наливаем воду, добавляем лавровый лист, перец горошком. Добавляем чайную ложку соли. Выкладываем в воду шампиньоны и провариваем их 5-7 минут после закипания. Достаем грибы из маринада и охлаждаем. Тем временем лук нарезаем на полукольца, морковь и сладкий перец крошим соломкой. Добавляем овощи к охлажденным грибам. Вливаем уксус, добавляем чайную ложку соли и половину чайного красного перца. Также кладем ложку кориандра. Выжимаем в массу чеснок и заливаем все горячим маслом. Перемешиваем и выкладываем в банке или удобный контейнер.

Отправляем грибы в холодильник. Пробовать их можно уже через 10 часов. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать сельдь.