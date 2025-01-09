Сочные грибочки в "корейском стиле": пикантная закуска из шампиньонов (видео)
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Очень вкусные маринованные грибочки
Вкусные, аппетитные закуски – это то, что хочется иметь в холодильнике на случай, если захочется перекусить. Мы рассказывали, как приготовить закуску из фасоли и сыра. Теперь делимся рецептом вкуснейших маринованных грибочков.
Как их готовить, рассказали в кулинарном блоге innakluchnik31. Такие грибочки после того, как настоятся, будут невероятно аппетитными и ароматными. Можно даже ставить на праздничный стол.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 600 г
- Вода — 500 г
- Соль – 2 ч. л.
- Специи
- Морковь — 100 г
- Лук — 100 г
- Перец — 100 г
- Перец чили – 0.5 ч. л.
- Кориандр – 1 ч. л.
- Смесь перцев – 0.5 ч. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Уксус — 30 г
- Масло — 50 г
- Чеснок – 1 головка
Способ приготовления:
- Грибы тщательно промываем. Нарезаем их пополам. В кастрюльку наливаем воду, добавляем лавровый лист, перец горошком. Добавляем чайную ложку соли.
- Выкладываем в воду шампиньоны и провариваем их 5-7 минут после закипания.
- Достаем грибы из маринада и охлаждаем. Тем временем лук нарезаем на полукольца, морковь и сладкий перец крошим соломкой.
- Добавляем овощи к охлажденным грибам. Вливаем уксус, добавляем чайную ложку соли и половину чайного красного перца. Также кладем ложку кориандра.
- Выжимаем в массу чеснок и заливаем все горячим маслом. Перемешиваем и выкладываем в банке или удобный контейнер.
Отправляем грибы в холодильник. Пробовать их можно уже через 10 часов. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать сельдь.