Можна приготувати до свята чи на обід: качка вийде ніжною та соковитою (відео)

Запечена качка з апельсинами в духовці буде безперечним фаворитом будь-якого святкового столу

Новорічні свята закінчилися і після щедрого застілля з "Шубою" та "Олів'є" більшість господинь кілька днів готувати легкі супчики. Сьогодні ми пропонуємо приготувати досить дієтичну страву, яку можна подати як і просто на обід, так і на застілля.

Йдеться про качку, запечену цілою з апельсинами. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".

Як приготувати качку з апельсинами

Інгредієнти:

качка – 1 шт.;

яблуко – 1 шт.;

апельсин – 1 шт.;

часник – 3 зуб.;

коріандр – ½ ч. л.;

кориця – ½ ч. л.;

сіль;

перець;

Спосіб приготування:

1.Качку добре натерти сіллю, перцем та часником. Залишити маринуватись на ніч.

2.Апельсин та яблуко почистити, порізати на шматки.

3.На сковороді розтопити вершкове масло, висипати фрукти та додати декілька шматочків шкірки апельсина для аромату.

4.Обсмажити фрукти протягом 2-3 хвилин, додати коріандр, корицю та мед, і обсмажити ще 3-4 хв.

5.Нафарширувати качку готовими фруктами та рідиною, що з них залишилася.

6.Випікати качку в рукаві при температурі 190 градусів протягом 2 годин.

7.Якщо вона не вкрилася гарною скоринкою, можна розрізати рукав та випікати ще 15 хвилин.