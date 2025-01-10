Можно приготовить к празднику или к обеду: утка получится нежной и сочной (видео)
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Запеченная утка с апельсинами в духовом шкафу будет бесспорным фаворитом любого праздничного стола
Новогодние праздники закончились и после обильного застолья с "Шубой" и "Оливье" большинство хозяек несколько дней готовят легкие супчики. Сегодня мы предлагаем приготовить достаточно диетическое блюдо, которое можно подать как просто на обед, так и на застолье.
Речь идет об утке, запеченной с апельсинами. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".
Как приготовить утку с апельсинами
Ингредиенты:
- утка – 1 шт.;
- яблоко – 1 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- чеснок – 3 зуб.;
- кориандр – ½ ч. л.;
- корица – ½ ч. л.;
- соль;
- перец;
Способ приготовления:
1.Утку хорошо натереть солью, перцем и чесноком. Оставить мариноваться на ночь.
2.Апельсин и яблоко почистить, порезать на куски.
3.На сковороде растопить сливочное масло, высыпать фрукты и добавить несколько кусочков кожицы апельсина для аромата.
4.Обжарить фрукты в течение 2-3 минут, добавить кориандр, корицу и мед и обжарить еще 3-4 мин.
5.Нафаршировать утку готовыми фруктами и оставшейся из них жидкостью.
6. Выпекать утку в рукаве при температуре 190 градусов в течение 2 часов.
7.Если она не покрылась хорошей корочкой, можно разрезать рукав и выпекать еще 15 минут.