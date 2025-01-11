Готується легко — виглядає ефектно: рецепт апельсиново-шоколадного торту-желе (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Надзвичайно смачний та ніжний
Господині цінують прості рецепти за можливість отримати смакоту з мінімумом зусиль. Зокрема, вони готуються ніжний десерт з апельсинами або ж навіть шоколадно-апельсиновий торт.
З приготуванням такої смакоти доведеться попрацювати, проте вона виходить красивою та ефектною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "smak_nata".
Як приготувати апельсиново-шоколадний торт
Інгредієнти для крихти Сабле на форму 15х15 см:
- мигдалеве борошно – 15 г;
- борошно вищого ґатунку – 65 г;
- крохмаль кукурудзяний – 10 г;
- цукор – 10 г;
- цукрова пудра – 15 г;
- сіль – дрібка;
- ванілін;
- вершкове масло 82% — 45 г;
Інгредієнти для основи:
- крихта Сабле – 160 г;
- вершкове масло 82% — 15 г;
Інгредієнти для шоколадного желе:
- сметана 20% — 300 г;
- шоколад молочний – 135 г;
- желатин 180 блюм – 9 г;
- вода – 45 мл;
Інгредієнти для апельсинового желе:
- апельсиновий сік – 340 мл;
- морквяний сік – 20 мл;
- цукор – 40 г;
- желатин 180 блюм – 15 г;
- вода – 75 мл;
Інгредієнти для декору:
- апельсин – 1 шт.;
- вода – 150 мл;
- цукор – 70 г;
Спосіб приготування:
1.Для приготування крихти Сабле потрібно просіяти борошно і змішати всі сухі інгредієнти.
2.Додати розм’якшене вершкове масло, перетерти у крихту.
3.Викласти тонким шаром на лист, застелений пергаментом.
4.Випікати при 160°С протягом 12 хвилин. Через 6 хвилин перемішати та знову відправити у духовку.
5.Приготувати основу. Охолоджену крихту подрібнити і з’єднати з розтопленим вершковим маслом.
6.Дно форми обтягнути харчовою плівкою. Всередину – ацетатну стрічку.
7.Викладаємо крихту, ущільнити і відправити у холодильник.
8.Приготувати шоколадне желе. Желатин залити холодною водою та залишити для набухання на 15 хв. Нагріти до розчинення.
9.Змішати розтоплений шоколад та трохи сметани, потім з'єднати з рештою сметани.
10.Влити гарячий желатин, змішати.
11.Половину маси 240 г вилити у форму та відправити у холодильник до застигання, приблизно 20-30 хвилин.
12.Приготувати апельсинове желе. Желатин залити холодною водою та залишити на 15 хв.
13.Вичавити сік з апельсинів, процідити та влити морквяний сік.
14.Додати цукор та розчинений желатин.
15.Половину желе вилити на застиглий шар і відправити у холодильник.
16.Шоколадну масу, яка залишилася, на водяній бані довести до текучого стану, постійно помішуючи вінчиком.
17.Залити на застиглий шар. Далі залити апельсиновим желе.
18.Для приготування декору зварити сироп на сковороді. У воду всипати цукор. Щойно цукор розчиниться, викласти кружальця апельсина, накрити кришкою.
19.Довести до кипіння, томити 2 хв. Залишити до повного вистигання.
20.Вийняти апельсини та промокнути паперовим рушником. Підрізати за потрібним розміром, викласти на застиглий шар і залити решту апельсинового желе.
21.Відправити у холодильник для стабілізації на 4 години.