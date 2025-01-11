Готується легко — виглядає ефектно: рецепт апельсиново-шоколадного торту-желе (відео)

Надзвичайно смачний та ніжний

Господині цінують прості рецепти за можливість отримати смакоту з мінімумом зусиль. Зокрема, вони готуються ніжний десерт з апельсинами або ж навіть шоколадно-апельсиновий торт.

З приготуванням такої смакоти доведеться попрацювати, проте вона виходить красивою та ефектною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "smak_nata".

Як приготувати апельсиново-шоколадний торт

Інгредієнти для крихти Сабле на форму 15х15 см:

мигдалеве борошно – 15 г;

борошно вищого ґатунку – 65 г;

крохмаль кукурудзяний – 10 г;

цукор – 10 г;

цукрова пудра – 15 г;

сіль – дрібка;

ванілін;

вершкове масло 82% — 45 г;

Інгредієнти для основи:

крихта Сабле – 160 г;

вершкове масло 82% — 15 г;

Інгредієнти для шоколадного желе:

сметана 20% — 300 г;

шоколад молочний – 135 г;

желатин 180 блюм – 9 г;

вода – 45 мл;

Інгредієнти для апельсинового желе:

апельсиновий сік – 340 мл;

морквяний сік – 20 мл;

цукор – 40 г;

желатин 180 блюм – 15 г;

вода – 75 мл;

Інгредієнти для декору:

апельсин – 1 шт.;

вода – 150 мл;

цукор – 70 г;

Спосіб приготування:

1.Для приготування крихти Сабле потрібно просіяти борошно і змішати всі сухі інгредієнти.

2.Додати розм’якшене вершкове масло, перетерти у крихту.

3.Викласти тонким шаром на лист, застелений пергаментом.

4.Випікати при 160°С протягом 12 хвилин. Через 6 хвилин перемішати та знову відправити у духовку.

5.Приготувати основу. Охолоджену крихту подрібнити і з’єднати з розтопленим вершковим маслом.

6.Дно форми обтягнути харчовою плівкою. Всередину – ацетатну стрічку.

7.Викладаємо крихту, ущільнити і відправити у холодильник.

8.Приготувати шоколадне желе. Желатин залити холодною водою та залишити для набухання на 15 хв. Нагріти до розчинення.

9.Змішати розтоплений шоколад та трохи сметани, потім з'єднати з рештою сметани.

10.Влити гарячий желатин, змішати.

11.Половину маси 240 г вилити у форму та відправити у холодильник до застигання, приблизно 20-30 хвилин.

12.Приготувати апельсинове желе. Желатин залити холодною водою та залишити на 15 хв.

13.Вичавити сік з апельсинів, процідити та влити морквяний сік.

14.Додати цукор та розчинений желатин.

15.Половину желе вилити на застиглий шар і відправити у холодильник.

16.Шоколадну масу, яка залишилася, на водяній бані довести до текучого стану, постійно помішуючи вінчиком.

17.Залити на застиглий шар. Далі залити апельсиновим желе.

18.Для приготування декору зварити сироп на сковороді. У воду всипати цукор. Щойно цукор розчиниться, викласти кружальця апельсина, накрити кришкою.

19.Довести до кипіння, томити 2 хв. Залишити до повного вистигання.

20.Вийняти апельсини та промокнути паперовим рушником. Підрізати за потрібним розміром, викласти на застиглий шар і залити решту апельсинового желе.

21.Відправити у холодильник для стабілізації на 4 години.