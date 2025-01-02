Беремо кілька мандаринів і готуємо найніжніший десерт: дуже прості тістечка (відео)
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Ідеальний зимовий рецепт
Апетитні десерти — те, за чим не обов’язково йти в кондитерську. Ми ділились рецептом ніжного тортика без випічки. Тепер розповімо, як приготувати ідеальний зимовий десерт — мандаринову пана-коту.
Як її приготувати, розповів у своєму відео кулінарний блогер Mil Alexx. Десерт виходить дуже ніжним, ароматним та смачним.
Інгредієнти для білого шару:
- 8г желатину
- 60г води
- 500г 33% вершків
- 70 г цукрової пудри
- 10 г ванільного цукру
Для мандаринового шару:
- 8 г желатину
- 60 г води
- 500 г очищених мандаринів
- 4-5 ст. л. цукру
Спосіб приготування:
- Заливаємо водою желатин для білого шару. Перемішуємо та залишаємо набухнути на кілька хвилин.
- Вливаємо у велику чашу жирні вершки, додаємо цукрову пудру і акуратно змішуємо. Чим менше бульбашок утвориться, тим ніжнішою буде структура десерту.
- Розтоплюємо желатин, який набух, в мікрохвильовці або на водяній бані. Вливаємо до вершків, додаємо ванільний цукор, розмішуємо і розливаємо по креманках на половину форми. Лишаємо в холодильнику до застигання.
- Для мандаринового шару заливаємо водою желатин, лишаємо набухнути. До мандаринів додаємо цукор, перебиваємо в блендері і проціджуємо, лишивши лише сік, відкинувши м'якоть.
- Розтоплений желатин додаємо до мандаринового соку. Ретельно вимішуємо і після цього можна переливати в креманки, на уже застиглий білий шар.
Відправляємо в холодильник до повного застигання. Перед подачею прикрашаємо десерт дольками мандарину і м'ятою. Також ми ділились рецептом домашнього згущеного молока.