Беремо кілька мандаринів і готуємо найніжніший десерт: дуже прості тістечка (відео)

Ідеальний зимовий рецепт

Апетитні десерти — те, за чим не обов’язково йти в кондитерську. Ми ділились рецептом ніжного тортика без випічки. Тепер розповімо, як приготувати ідеальний зимовий десерт — мандаринову пана-коту.

Як її приготувати, розповів у своєму відео кулінарний блогер Mil Alexx. Десерт виходить дуже ніжним, ароматним та смачним.

Інгредієнти для білого шару:

8г желатину

60г води

500г 33% вершків

70 г цукрової пудри

10 г ванільного цукру

Для мандаринового шару:

8 г желатину

60 г води

500 г очищених мандаринів

4-5 ст. л. цукру

Спосіб приготування:

Заливаємо водою желатин для білого шару. Перемішуємо та залишаємо набухнути на кілька хвилин. Вливаємо у велику чашу жирні вершки, додаємо цукрову пудру і акуратно змішуємо. Чим менше бульбашок утвориться, тим ніжнішою буде структура десерту. Розтоплюємо желатин, який набух, в мікрохвильовці або на водяній бані. Вливаємо до вершків, додаємо ванільний цукор, розмішуємо і розливаємо по креманках на половину форми. Лишаємо в холодильнику до застигання. Для мандаринового шару заливаємо водою желатин, лишаємо набухнути. До мандаринів додаємо цукор, перебиваємо в блендері і проціджуємо, лишивши лише сік, відкинувши м'якоть. Розтоплений желатин додаємо до мандаринового соку. Ретельно вимішуємо і після цього можна переливати в креманки, на уже застиглий білий шар.

Відправляємо в холодильник до повного застигання. Перед подачею прикрашаємо десерт дольками мандарину і м'ятою. Також ми ділились рецептом домашнього згущеного молока.