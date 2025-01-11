Готовится легко – выглядит эффектно: рецепт апельсиново-шоколадного торта-желе (видео)
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Необычайно вкусный и нежный
Хозяйки ценят простые рецепты за возможность получить вкуснятину с минимумом усилий. В частности, они готовят нежный десерт с апельсинами или даже шоколадно-апельсиновый торт.
С приготовлением такой вкусняшки придется поработать, однако она получается красивой и эффектной. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "smak_nata".
Как приготовить апельсиново-шоколадный торт
Ингредиенты для крошки Сабле на форму 15х15 см:
- миндальная мука – 15 г;
- мука высшего сорта – 65 г;
- крахмал кукурузный – 10 г;
- сахар – 10 г;
- сахарная пудра – 15 г;
- соль – щепотка;
- ванилин;
- сливочное масло 82% — 45 г;
Ингредиенты для основания:
- крошка Сабле – 160 г;
- сливочное масло 82% — 15 г;
Ингредиенты для шоколадного желе:
- сметана 20% — 300 г;
- шоколад молочный – 135 г;
- желатин 180 блюм – 9 г;
- вода – 45 мл;
Ингредиенты для апельсинового желе:
- апельсиновый сок – 340 мл;
- морковный сок – 20 мл;
- сахар – 40 г;
- желатин 180 блюм – 15 г;
- вода – 75 мл;
Ингредиенты для декора:
- апельсин – 1 шт.;
- вода – 150 мл;
- сахар – 70 г;
Способ приготовления:
1.Для приготовления крошки Сабле нужно просеять муку и смешать все сухие ингредиенты.
2.Добавить размягченное сливочное масло, перетереть в крошку.
3.Выложить тонким слоем на лист, застеленный пергаментом.
4.Выпекать при 160°С в течение 12 минут. Через 6 минут перемешать и снова отправить в духовку.
5.Приготовить основание. Охлажденную крошку измельчить и соединить с растопленным сливочным маслом.
6.Дно формы обтянуть пищевой пленкой. Внутрь – ацетатную ленту.
7.Выложить крошку, уплотнить и отправить в холодильник.
8.Приготовить шоколадное желе. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания на 15 мин. Нагреть до растворения.
9.Смешать растопленный шоколад и немного сметаны, затем соединить с оставшимися сметаны.
10.Влить горячий желатин, смешать.
11.Половину массы 240 г вылить в форму и отправить в холодильник до застывания, примерно 20-30 минут.
12.Приготовить апельсиновое желе. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 мин.
13.Выжать сок из апельсинов, процедить и влить морковный сок.
14.Добавить сахар и растворенный желатин.
15.Половину желе вылить на застывший слой и отправить в холодильник.
16.Оставшуюся шоколадную массу на водяной бане довести до текучего состояния, постоянно помешивая венчиком.
17.Залить на застывший слой. Далее залить апельсиновым желе.
18.Для приготовления декора сварить сироп на сковороде. В воду всыпать сахар. Как только сахар растворится, выложить кружочки апельсина, накрыть крышкой.
19.Довести до кипения, томить 2 мин. Оставить до полного остывания.
20.Вынуть апельсины и промокнуть бумажным полотенцем.
21.Отправить в холодильник для стабилизации на 4 часа.