Готовится легко – выглядит эффектно: рецепт апельсиново-шоколадного торта-желе (видео)

Необычайно вкусный и нежный

Хозяйки ценят простые рецепты за возможность получить вкуснятину с минимумом усилий. В частности, они готовят нежный десерт с апельсинами или даже шоколадно-апельсиновый торт.

С приготовлением такой вкусняшки придется поработать, однако она получается красивой и эффектной. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "smak_nata".

Как приготовить апельсиново-шоколадный торт

Ингредиенты для крошки Сабле на форму 15х15 см:

миндальная мука – 15 г;

мука высшего сорта – 65 г;

крахмал кукурузный – 10 г;

сахар – 10 г;

сахарная пудра – 15 г;

соль – щепотка;

ванилин;

сливочное масло 82% — 45 г;

Ингредиенты для основания:

крошка Сабле – 160 г;

сливочное масло 82% — 15 г;

Ингредиенты для шоколадного желе:

сметана 20% — 300 г;

шоколад молочный – 135 г;

желатин 180 блюм – 9 г;

вода – 45 мл;

Ингредиенты для апельсинового желе:

апельсиновый сок – 340 мл;

морковный сок – 20 мл;

сахар – 40 г;

желатин 180 блюм – 15 г;

вода – 75 мл;

Ингредиенты для декора:

апельсин – 1 шт.;

вода – 150 мл;

сахар – 70 г;

Способ приготовления:

1.Для приготовления крошки Сабле нужно просеять муку и смешать все сухие ингредиенты.

2.Добавить размягченное сливочное масло, перетереть в крошку.

3.Выложить тонким слоем на лист, застеленный пергаментом.

4.Выпекать при 160°С в течение 12 минут. Через 6 минут перемешать и снова отправить в духовку.

5.Приготовить основание. Охлажденную крошку измельчить и соединить с растопленным сливочным маслом.

6.Дно формы обтянуть пищевой пленкой. Внутрь – ацетатную ленту.

7.Выложить крошку, уплотнить и отправить в холодильник.

8.Приготовить шоколадное желе. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания на 15 мин. Нагреть до растворения.

9.Смешать растопленный шоколад и немного сметаны, затем соединить с оставшимися сметаны.

10.Влить горячий желатин, смешать.

11.Половину массы 240 г вылить в форму и отправить в холодильник до застывания, примерно 20-30 минут.

12.Приготовить апельсиновое желе. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 мин.

13.Выжать сок из апельсинов, процедить и влить морковный сок.

14.Добавить сахар и растворенный желатин.

15.Половину желе вылить на застывший слой и отправить в холодильник.

16.Оставшуюся шоколадную массу на водяной бане довести до текучего состояния, постоянно помешивая венчиком.

17.Залить на застывший слой. Далее залить апельсиновым желе.

18.Для приготовления декора сварить сироп на сковороде. В воду всыпать сахар. Как только сахар растворится, выложить кружочки апельсина, накрыть крышкой.

19.Довести до кипения, томить 2 мин. Оставить до полного остывания.

20.Вынуть апельсины и промокнуть бумажным полотенцем.

21.Отправить в холодильник для стабилизации на 4 часа.