Краще, ніж будь-який гамбургер: як приготувати салат "Бургер" (відео)

Цей салат може стати самостійним і дуже ситним прийомом їжі

Смачні та ситні страви — це значно простіше, ніж можна подумати. Ми розповідали, як смачно запекти курочку. Тепер ділимось рецептом апетитного салату, який на смак нагадує бургер.

Рецептом поділився кухар та кулінарний блогер Ектор Хіменес-Браво. Це ідеальна альтернатива класичному бургеру, що збереже знайомі смаки, але значно легший, ніж звичайний бургер.

Інгредієнти:

Рис варений — 1 склянка;

Фарш яловичий — 200 г;

Томат — 1 шт;

Салат Айсберг — 1 шт;

Цибуля синя — 1 шт.

Для соусу:

Огірок солоний — 3 шт;

Майонез — 1 ст.л;

Кетчуп — 2 ст.л;

Гірчиця солодка — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Рис відварюємо до готовності. Охолоджуємо його до комфортної температури. Розігріваємо олію на сковороді. Викладаємо туди фарш, його потрібно обсмажити та приправити спеціями. Помідор промиваємо та просушуємо. Розрізаємо його навпіл та нарізаємо слайсами. Цибулину нарізаємо півкільцями. Солоний огірочок нарізаємо кружечками. Сир кришимо на кубики. Айсберг нарізаємо шматочками. Для соусу окремо змішуємо кетчуп, гірчицю огірок та майонез. Починаємо викладати салат. На дно миски кладемо шар рису. На нього викладаємо смажений фарш. На фарш кладемо цибулю, салат та шматочки помідорів. Кладемо шматочки сиру, поливаємо соусом та посипаємо кунжутом.

Салат дуже смачний та ситний — ним можна наїстись. Також ми ділились рецептом хрустких сирних крекерів.