Краще, ніж будь-який гамбургер: як приготувати салат "Бургер" (відео)
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Цей салат може стати самостійним і дуже ситним прийомом їжі
Смачні та ситні страви — це значно простіше, ніж можна подумати. Ми розповідали, як смачно запекти курочку. Тепер ділимось рецептом апетитного салату, який на смак нагадує бургер.
Рецептом поділився кухар та кулінарний блогер Ектор Хіменес-Браво. Це ідеальна альтернатива класичному бургеру, що збереже знайомі смаки, але значно легший, ніж звичайний бургер.
Інгредієнти:
- Рис варений — 1 склянка;
- Фарш яловичий — 200 г;
- Томат — 1 шт;
- Салат Айсберг — 1 шт;
- Цибуля синя — 1 шт.
Для соусу:
- Огірок солоний — 3 шт;
- Майонез — 1 ст.л;
- Кетчуп — 2 ст.л;
- Гірчиця солодка — 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Рис відварюємо до готовності. Охолоджуємо його до комфортної температури.
- Розігріваємо олію на сковороді. Викладаємо туди фарш, його потрібно обсмажити та приправити спеціями.
- Помідор промиваємо та просушуємо. Розрізаємо його навпіл та нарізаємо слайсами. Цибулину нарізаємо півкільцями.
- Солоний огірочок нарізаємо кружечками. Сир кришимо на кубики. Айсберг нарізаємо шматочками.
- Для соусу окремо змішуємо кетчуп, гірчицю огірок та майонез. Починаємо викладати салат. На дно миски кладемо шар рису. На нього викладаємо смажений фарш.
- На фарш кладемо цибулю, салат та шматочки помідорів. Кладемо шматочки сиру, поливаємо соусом та посипаємо кунжутом.
Салат дуже смачний та ситний — ним можна наїстись. Також ми ділились рецептом хрустких сирних крекерів.