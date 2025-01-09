Всього 10 хвилин у духовці — і хрустка сирна закуска готова: замінить вам всі чипси та сухарики (відео)

Ароматні і хрусткі крекери

Вдома можна приготувати чимало смакоти. Ми ділились рецептом розкішного бананового крему. Тепер розповімо, як приготувати апетитні сирні крекери в домашніх умовах.

Ця випічка хрустка і ароматна. Ідеальна альтернатива чипсам чи сухарикам. Рецептом поділились у кулінарному блозі kris_estet. Ці крекери дуже швидко готуються, а розлітаються ще швидше.

Інгредієнти:

100 г улюбленого твердого сиру

100 г вершкового масла

1 жовток

100 г борошна

дрібка солі

Спосіб приготування:

Сир натираємо на дрібній тертці, холодне вершкове масло нарізаємо кубиками. Додаємо жовток та сіль. Просіюємо борошно і замішуємо тісто. Швидко формуємо з тіста кулю. Загортаємо її у харчову плівку та кладемо в холодильник на 30 хвилин. Тим часом духовку розігріваємо до 180 градусів. Тісто, яке настоялось, ділимо на 2 частини. Кожну із них розкочуємо в коло не надто тонко, бо крекери вийдуть надто крихкі. Кожне коло нарізаємо на секції. Коктейльною трубочкою робимо дірочки та викладаємо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо близько 10 хвилин.

Перед тим, як їсти крекери, їм потрібно дати повністю охолонути. Також ми розповідали, як запекти цілу курку.