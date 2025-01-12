Лучше, чем любой гамбургер: как приготовить салат "Бургер" (видео)
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Этот салат может стать самостоятельным и очень сытным приемом пищи
Вкусные и сытные блюда – это гораздо проще, чем можно подумать. Мы рассказывали, как вкусно запечь курочку. Теперь делимся рецептом аппетитного салата, который по вкусу напоминает бургер.
Рецептом поделился повар и кулинарный блоггер Эктор Хименес-Браво. Это идеальная альтернатива классическому бургеру, сохранившему знакомые вкусы, но значительно легче, чем обычный бургер.
Ингредиенты:
- Рис вареный – 1 стакан;
- Фарш говяжий — 200 г;
- Томат – 1 шт;
- Салат Айсберг – 1 шт;
- Лук синий – 1 шт.
Для соуса:
- Огурец соленый – 3 шт;
- Майонез – 1 ст.л;
- Кетчуп – 2 ст.л;
- Горчица сладкая – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Рис отвариваем до готовности. Охлаждаем его до комфортной температуры.
- Разогреваем масло на сковороде. Выкладываем туда фарш, его нужно обжарить и приправить специями.
- Помидор промываем и просушиваем. Разрезаем его пополам и нарезаем слайсами. Луковицу нарезаем полукольцами.
- Соленый огурчик нарезаем кружочками. Сыр крошим на кубики. Айсберг нарезаем кусочками.
- Для соуса раздельно смешиваем кетчуп, горчицу огурец и майонез. Начинаем выкладывать салат. На дно миски кладем слой риса. На него выкладываем жареный фарш.
- На фарш кладем лук, салат и кусочки помидоров. Кладем кусочки сыра, поливаем соусом и посыпаем кунжутом.
Салат очень вкусный и сытный – им можно наесться. Также мы делились рецептом хрустящих сырных крекеров.