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Лучше, чем любой гамбургер: как приготовить салат "Бургер" (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт аппетитного салата
Рецепт аппетитного салата. Фото Скриншот из видео

Этот салат может стать самостоятельным и очень сытным приемом пищи

Вкусные и сытные блюда – это гораздо проще, чем можно подумать. Мы рассказывали, как вкусно запечь курочку. Теперь делимся рецептом аппетитного салата, который по вкусу напоминает бургер.

Рецептом поделился повар и кулинарный блоггер Эктор Хименес-Браво. Это идеальная альтернатива классическому бургеру, сохранившему знакомые вкусы, но значительно легче, чем обычный бургер.

Ингредиенты:

  • Рис вареный – 1 стакан;
  • Фарш говяжий — 200 г;
  • Томат – 1 шт;
  • Салат Айсберг – 1 шт;
  • Лук синий – 1 шт.

Для соуса:

  • Огурец соленый – 3 шт;
  • Майонез – 1 ст.л;
  • Кетчуп – 2 ст.л;
  • Горчица сладкая – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Рис отвариваем до готовности. Охлаждаем его до комфортной температуры.
  2. Разогреваем масло на сковороде. Выкладываем туда фарш, его нужно обжарить и приправить специями.
  3. Помидор промываем и просушиваем. Разрезаем его пополам и нарезаем слайсами. Луковицу нарезаем полукольцами.
  4. Соленый огурчик нарезаем кружочками. Сыр крошим на кубики. Айсберг нарезаем кусочками.
  5. Для соуса раздельно смешиваем кетчуп, горчицу огурец и майонез. Начинаем выкладывать салат. На дно миски кладем слой риса. На него выкладываем жареный фарш.
  6. На фарш кладем лук, салат и кусочки помидоров. Кладем кусочки сыра, поливаем соусом и посыпаем кунжутом.

Салат очень вкусный и сытный – им можно наесться. Также мы делились рецептом хрустящих сырных крекеров.

Теги:
#Рецепт #Салат #Эктор Хименес Браво #Фарш