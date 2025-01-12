Лучше, чем любой гамбургер: как приготовить салат "Бургер" (видео)

Этот салат может стать самостоятельным и очень сытным приемом пищи

Вкусные и сытные блюда – это гораздо проще, чем можно подумать. Мы рассказывали, как вкусно запечь курочку. Теперь делимся рецептом аппетитного салата, который по вкусу напоминает бургер.

Рецептом поделился повар и кулинарный блоггер Эктор Хименес-Браво. Это идеальная альтернатива классическому бургеру, сохранившему знакомые вкусы, но значительно легче, чем обычный бургер.

Ингредиенты:

Рис вареный – 1 стакан;

Фарш говяжий — 200 г;

Томат – 1 шт;

Салат Айсберг – 1 шт;

Лук синий – 1 шт.

Для соуса:

Огурец соленый – 3 шт;

Майонез – 1 ст.л;

Кетчуп – 2 ст.л;

Горчица сладкая – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Рис отвариваем до готовности. Охлаждаем его до комфортной температуры. Разогреваем масло на сковороде. Выкладываем туда фарш, его нужно обжарить и приправить специями. Помидор промываем и просушиваем. Разрезаем его пополам и нарезаем слайсами. Луковицу нарезаем полукольцами. Соленый огурчик нарезаем кружочками. Сыр крошим на кубики. Айсберг нарезаем кусочками. Для соуса раздельно смешиваем кетчуп, горчицу огурец и майонез. Начинаем выкладывать салат. На дно миски кладем слой риса. На него выкладываем жареный фарш. На фарш кладем лук, салат и кусочки помидоров. Кладем кусочки сыра, поливаем соусом и посыпаем кунжутом.

Салат очень вкусный и сытный – им можно наесться. Также мы делились рецептом хрустящих сырных крекеров.