Коштує копійки, а на смак, як ресторанна страва: знадобиться лаваш та сир (відео)

З'їдається швидко

Лаваш давно завоював популярність на кухні, адже з нього можна приготувати величезну кількість страв: рулети, закуски, торти, запіканки чи трубочки. Коли часу обмаль, а хочеться швидко приготувати сніданок, перекус або легкий обід чи вечерю, чудовим вибором стане лінивий пиріг із сиром.

Ця страва складається з шарів, просочених сумішшю молока та яєць, а в начинці використовується поєднання твердого і кисломолочного сиру. Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Alina FooDee".

Як приготувати лінивий пиріг з лаваша

Інгредієнти:

моцарелла – 150 г;

кисломолочний сир – 200 г;

чорний мелений перець, сіль – за смаком;

лаваш – 2 шт. (200 г);

яйце – 4 шт.;

молоко – 200 г;

вершкове масло – 30 г;

Спосіб приготування:

1.Кисломолочний сир розтерти виделкою.

2.Моцарелу натерти на тертці.

3.Змішати сир та моцарелу.

4.Розділити начинку на 3 частини.

5.Змішати яйце та молоко, додати чорний мелений перець та сіль за смаком.

6.Розрізати лаваш на 4 прямокутники.

7.Змастити форму для випікання вершковим маслом.

8.Змочити лаваш в яйці та молоці, викласти у форму для запікання. Зверху викласти частину начинки.

9.Повторити допоки не закінчаться інгредієнти.

10.Вилити яєчно-молочну суміш, що залишилася, у форму.

11.Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин.