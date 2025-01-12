Коштує копійки, а на смак, як ресторанна страва: знадобиться лаваш та сир (відео)
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З'їдається швидко
Лаваш давно завоював популярність на кухні, адже з нього можна приготувати величезну кількість страв: рулети, закуски, торти, запіканки чи трубочки. Коли часу обмаль, а хочеться швидко приготувати сніданок, перекус або легкий обід чи вечерю, чудовим вибором стане лінивий пиріг із сиром.
Ця страва складається з шарів, просочених сумішшю молока та яєць, а в начинці використовується поєднання твердого і кисломолочного сиру. Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Alina FooDee".
Як приготувати лінивий пиріг з лаваша
Інгредієнти:
- моцарелла – 150 г;
- кисломолочний сир – 200 г;
- чорний мелений перець, сіль – за смаком;
- лаваш – 2 шт. (200 г);
- яйце – 4 шт.;
- молоко – 200 г;
- вершкове масло – 30 г;
Спосіб приготування:
1.Кисломолочний сир розтерти виделкою.
2.Моцарелу натерти на тертці.
3.Змішати сир та моцарелу.
4.Розділити начинку на 3 частини.
5.Змішати яйце та молоко, додати чорний мелений перець та сіль за смаком.
6.Розрізати лаваш на 4 прямокутники.
7.Змастити форму для випікання вершковим маслом.
8.Змочити лаваш в яйці та молоці, викласти у форму для запікання. Зверху викласти частину начинки.
9.Повторити допоки не закінчаться інгредієнти.
10.Вилити яєчно-молочну суміш, що залишилася, у форму.
11.Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин.