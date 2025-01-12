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Коштує копійки, а на смак, як ресторанна страва: знадобиться лаваш та сир (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Приготує навіть новачок
Приготує навіть новачок. Фото youtube.com

З'їдається швидко

Лаваш давно завоював популярність на кухні, адже з нього можна приготувати величезну кількість страв: рулети, закуски, торти, запіканки чи трубочки. Коли часу обмаль, а хочеться швидко приготувати сніданок, перекус або легкий обід чи вечерю, чудовим вибором стане лінивий пиріг із сиром.

Ця страва складається з шарів, просочених сумішшю молока та яєць, а в начинці використовується поєднання твердого і кисломолочного сиру. Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Alina FooDee".

Як приготувати лінивий пиріг з лаваша

Інгредієнти:

  • моцарелла – 150 г;
  • кисломолочний сир – 200 г;
  • чорний мелений перець, сіль – за смаком;
  • лаваш – 2 шт. (200 г);
  • яйце – 4 шт.;
  • молоко – 200 г;
  • вершкове масло – 30 г;

Спосіб приготування:

1.Кисломолочний сир розтерти виделкою.

2.Моцарелу натерти на тертці.

3.Змішати сир та моцарелу.

4.Розділити начинку на 3 частини.

5.Змішати яйце та молоко, додати чорний мелений перець та сіль за смаком.

6.Розрізати лаваш на 4 прямокутники.

7.Змастити форму для випікання вершковим маслом.

8.Змочити лаваш в яйці та молоці, викласти у форму для запікання. Зверху викласти частину начинки.

9.Повторити допоки не закінчаться інгредієнти.

10.Вилити яєчно-молочну суміш, що залишилася, у форму.

11.Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин.

Теги:
#Сир #Лаваш #Готуємо вдома #Пиріг