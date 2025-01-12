Стоит копейки, а по вкусу как ресторанное блюдо: понадобится лаваш и сыр (видео)
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Съедается быстро
Лаваш давно завоевал популярность на кухне, ведь из него можно приготовить множество блюд: рулеты, закуски, торты, запеканки или трубочки. Когда времени мало, а хочется быстро приготовить завтрак, перекус или легкий обед или ужин, отличным выбором станет ленивый пирог с сыром.
Это блюдо состоит из слоев пропитанных смесью молока и яиц, а в начинке используется сочетание твердого и кисломолочного сыра. Рецептом поделились на YouTube-канале "Alina FooDee".
Как приготовить ленивый пирог из лаваша
Ингредиенты:
- моцарелла – 150 г;
- творог – 200 г;
- черный молотый перец, соль – по вкусу;
- лаваш – 2 шт. (200 г);
- яйцо – 4 шт.;
- молоко – 200 г;
- сливочное масло – 30 г;
Способ приготовления:
1.Творог растереть вилкой.
2.Моцареллу натереть на терке.
3.Смешать творог и моцареллу.
4.Разделить начинку на 3 части.
5.Смешать яйцо и молоко, добавить черный молотый перец и соль по вкусу.
6. Разрезать лаваш на 4 прямоугольника.
7. Смазать форму для выпечки сливочным маслом.
8.Смочить лаваш в яйце и молоке, выложить в форму для запекания. Сверху выложить часть внутренности.
9.Повторить до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.
10. Вылить оставшуюся яично-молочную смесь в форму.
11. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.