Стоит копейки, а по вкусу как ресторанное блюдо: понадобится лаваш и сыр (видео)

Съедается быстро

Лаваш давно завоевал популярность на кухне, ведь из него можно приготовить множество блюд: рулеты, закуски, торты, запеканки или трубочки. Когда времени мало, а хочется быстро приготовить завтрак, перекус или легкий обед или ужин, отличным выбором станет ленивый пирог с сыром.

Это блюдо состоит из слоев пропитанных смесью молока и яиц, а в начинке используется сочетание твердого и кисломолочного сыра. Рецептом поделились на YouTube-канале "Alina FooDee".

Как приготовить ленивый пирог из лаваша

Ингредиенты:

моцарелла – 150 г;

творог – 200 г;

черный молотый перец, соль – по вкусу;

лаваш – 2 шт. (200 г);

яйцо – 4 шт.;

молоко – 200 г;

сливочное масло – 30 г;

Способ приготовления:

1.Творог растереть вилкой.

2.Моцареллу натереть на терке.

3.Смешать творог и моцареллу.

4.Разделить начинку на 3 части.

5.Смешать яйцо и молоко, добавить черный молотый перец и соль по вкусу.

6. Разрезать лаваш на 4 прямоугольника.

7. Смазать форму для выпечки сливочным маслом.

8.Смочить лаваш в яйце и молоке, выложить в форму для запекания. Сверху выложить часть внутренности.

9.Повторить до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

10. Вылить оставшуюся яично-молочную смесь в форму.

11. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.