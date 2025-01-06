Смачно, ситно, апетитно: що приготувати з лаваша за 10 хвилин (відео)
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Смажені трубочки з лаваша із сиром сподобаються всім без винятку
Лаваш – універсальна основа для приготування смачних закусок у вигляді рулетів з різними начинками, запіканок і навіть десертів. З нього також можна зробити легку закуску зі скумбрією або хрусткі чипси.
Сьогодні ми ділимося рецептом апетитних трубочок з лаваша з сиром та яйцем. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".
Як приготувати трубочки з лаваша
Інгредієнти:
- тонкий лаваш — 2-3 листи;
- варені круто яйця — 5 шт.;
- сіль, перець;
- зелена цибуля – пучок;
- йогурт чи сметана — 2-3 ст. л.;
- сулугуні або моцарела — 150 г;
- олія — 2-3 ст. л.;
- вершкове масло — 30 г;
Спосіб приготування:
1.Натерти яйця, додати порізану цибулю, йогурт туди ж, спеції та сир, перемішати.
2.Лаваш порізати на шматки, викласти зверху начинку, загорнути.
3.Посмажити трубочки до золотистості.