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Смачно, ситно, апетитно: що приготувати з лаваша за 10 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Хрумкі, з м'якою начинкою - нереально смачно
Хрумкі, з м'якою начинкою - нереально смачно. Фото 1000.menu

Смажені трубочки з лаваша із сиром сподобаються всім без винятку

Лаваш – універсальна основа для приготування смачних закусок у вигляді рулетів з різними начинками, запіканок і навіть десертів. З нього також можна зробити легку закуску зі скумбрією або хрусткі чипси.

Сьогодні ми ділимося рецептом апетитних трубочок з лаваша з сиром та яйцем. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати трубочки з лаваша

Інгредієнти:

  • тонкий лаваш — 2-3 листи;
  • варені круто яйця — 5 шт.;
  • сіль, перець;
  • зелена цибуля – пучок;
  • йогурт чи сметана — 2-3 ст. л.;
  • сулугуні або моцарела — 150 г;
  • олія — 2-3 ст. л.;
  • вершкове масло — 30 г;

Спосіб приготування:

1.Натерти яйця, додати порізану цибулю, йогурт туди ж, спеції та сир, перемішати.

2.Лаваш порізати на шматки, викласти зверху начинку, загорнути.

3.Посмажити трубочки до золотистості.

Теги:
#Сир #Лаваш #Готуємо вдома #Яйця