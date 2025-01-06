Смачно, ситно, апетитно: що приготувати з лаваша за 10 хвилин (відео)

Смажені трубочки з лаваша із сиром сподобаються всім без винятку

Лаваш – універсальна основа для приготування смачних закусок у вигляді рулетів з різними начинками, запіканок і навіть десертів. З нього також можна зробити легку закуску зі скумбрією або хрусткі чипси.

Сьогодні ми ділимося рецептом апетитних трубочок з лаваша з сиром та яйцем. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати трубочки з лаваша

Інгредієнти:

тонкий лаваш — 2-3 листи;

варені круто яйця — 5 шт.;

сіль, перець;

зелена цибуля – пучок;

йогурт чи сметана — 2-3 ст. л.;

сулугуні або моцарела — 150 г;

олія — 2-3 ст. л.;

вершкове масло — 30 г;

Спосіб приготування:

1.Натерти яйця, додати порізану цибулю, йогурт туди ж, спеції та сир, перемішати.

2.Лаваш порізати на шматки, викласти зверху начинку, загорнути.

3.Посмажити трубочки до золотистості.