Звичний смаколик по-новому: як приготувати "горішки" з шоколадною начинкою (відео)

Улюблений десерт з дитинства

Смак горішків з пісочного тіста, так само як і пісочного пирога, знайомий багатьом з дитинства. Ймовірно, мама чи бабуся частенько готували ці ласощі на різні свята або просто так.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати звичні горішки по-новому, а саме — з шоколадною начинкою. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "julia_food_blog_ua".

Як приготувати смачні горішки

Інгредієнти для шоколадних горішків:

борошно – 330 г;

какао – 70 г;

цукор – 100 г;

розтоплене вершкове масло – 200 г;

яйця – 2 шт.;

оцет – 1 ст. л.;

сода – ½ ч. л.;

Інгредієнти для класичних горішків:

борошно – 400 г;

цукрова пудра – 100 г;

розтоплене вершкове масло – 200 г;

яйця – 2 шт.;

оцет – 1 ст. л.;

сода – ½ ч. л.;

Інгредієнти для ганаша на білому шоколаді:

вершки 36% — 120 мл;

білий шоколад – 130 г;

вершкове масло кімнатної температури – 20 г;

Інгредієнти для ганаша на молочному шоколаді:

молочний шоколад – 150 г;

фундучна паста – 30 г;

вершки 33% — 130 мл;

вершкове масло кімнатної температури – 30 г;

Інгредієнти для вишневої начинки:

вишневе пюре – 160 г;

цукор – 40 г;

пектин – 5 г;

Спосіб приготування:

1.Для приготування горішків просіяти сухі інгредієнти, додати яйця перемішані з оцтом та масло. Замісититісто до однорідності.

2.Тісто загорнути під харчову плівку і відправити в холодильник на 15-20 хвилин.

3.Далі відщипувати 6-7 грамів тіста, скотити кульки та викласти в форму.

4.Закрити форму, тримати над вогнем 2-3 хвилини з однієї та 2-3 хвилини з іншої сторони.

5.Зняти заготовки і залишити охолонути. Акуратно ножем розрівняти краї.

6.Для приготування ганаша на білому шоколаді вершки підігріти та залити шоколад маслом. Перебити у блендері.

7.Ганаш викласти в окрему ємкість і поставити в холодильник мінімум на 5 годин.

8.Для приготування ганаша на молочному шоколаді вершки підігріти і залити шоколад з фундучною пастою та маслом. Перебити у блендері.

9.Залишити ганаш під харчовою плівкою в холодильнику мінімум на 5 годин.

10.Для приготування вишневої начинки пектин перемішати з цукром і додати до пюре. Проварити масу біля хвилини.

11.Накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на годину.

12.Далі наповнити половинки горішків начинками та поставити в холодильник на 2-3 години для стабілізації.