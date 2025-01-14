Звичний смаколик по-новому: як приготувати "горішки" з шоколадною начинкою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Улюблений десерт з дитинства
Смак горішків з пісочного тіста, так само як і пісочного пирога, знайомий багатьом з дитинства. Ймовірно, мама чи бабуся частенько готували ці ласощі на різні свята або просто так.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати звичні горішки по-новому, а саме — з шоколадною начинкою. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "julia_food_blog_ua".
Як приготувати смачні горішки
Інгредієнти для шоколадних горішків:
- борошно – 330 г;
- какао – 70 г;
- цукор – 100 г;
- розтоплене вершкове масло – 200 г;
- яйця – 2 шт.;
- оцет – 1 ст. л.;
- сода – ½ ч. л.;
Інгредієнти для класичних горішків:
- борошно – 400 г;
- цукрова пудра – 100 г;
- розтоплене вершкове масло – 200 г;
- яйця – 2 шт.;
- оцет – 1 ст. л.;
- сода – ½ ч. л.;
Інгредієнти для ганаша на білому шоколаді:
- вершки 36% — 120 мл;
- білий шоколад – 130 г;
- вершкове масло кімнатної температури – 20 г;
Інгредієнти для ганаша на молочному шоколаді:
- молочний шоколад – 150 г;
- фундучна паста – 30 г;
- вершки 33% — 130 мл;
- вершкове масло кімнатної температури – 30 г;
Інгредієнти для вишневої начинки:
- вишневе пюре – 160 г;
- цукор – 40 г;
- пектин – 5 г;
Спосіб приготування:
1.Для приготування горішків просіяти сухі інгредієнти, додати яйця перемішані з оцтом та масло. Замісититісто до однорідності.
2.Тісто загорнути під харчову плівку і відправити в холодильник на 15-20 хвилин.
3.Далі відщипувати 6-7 грамів тіста, скотити кульки та викласти в форму.
4.Закрити форму, тримати над вогнем 2-3 хвилини з однієї та 2-3 хвилини з іншої сторони.
5.Зняти заготовки і залишити охолонути. Акуратно ножем розрівняти краї.
6.Для приготування ганаша на білому шоколаді вершки підігріти та залити шоколад маслом. Перебити у блендері.
7.Ганаш викласти в окрему ємкість і поставити в холодильник мінімум на 5 годин.
8.Для приготування ганаша на молочному шоколаді вершки підігріти і залити шоколад з фундучною пастою та маслом. Перебити у блендері.
9.Залишити ганаш під харчовою плівкою в холодильнику мінімум на 5 годин.
10.Для приготування вишневої начинки пектин перемішати з цукром і додати до пюре. Проварити масу біля хвилини.
11.Накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на годину.
12.Далі наповнити половинки горішків начинками та поставити в холодильник на 2-3 години для стабілізації.