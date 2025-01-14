Привычный вкус по-новому: как приготовить "орешки" с шоколадной начинкой (видео)

Любимый десерт с детства

Вкус орешков из песочного теста, так же как и песочного пирога, знаком многим с детства. Вероятно, мама или бабушка частенько готовили это лакомство на разные праздники или просто так.

Сегодня мы хотим предложить приготовить привычные орешки по-новому, а именно с шоколадной начинкой. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "julia_food_blog_ua".

Как приготовить вкусные орешки

Ингредиенты для шоколадных орешков:

мука – 330 г;

какао – 70 г;

сахар – 100 г;

растопленное сливочное масло – 200 г;

яйца – 2 шт.;

уксус – 1 ст. л.;

сода – ½ ч. л.;

Ингредиенты для классических орешков:

мука – 400 г;

сахарная пудра – 100 г;

растопленное сливочное масло – 200 г;

яйца – 2 шт.;

уксус – 1 ст.

сода – ½ ч. л.;

Ингредиенты для ганаша на белом шоколаде:

сливки 36% — 120 мл;

белый шоколад – 130 г;

сливочное масло комнатной температуры – 20 г;

Ингредиенты для ганаша на молочном шоколаде:

молочный шоколад – 150 г;

фундучная паста – 30 г;

сливки 33% — 130 мл;

сливочное масло комнатной температуры – 30 г;

Ингредиенты для вишневой начинки:

вишневое пюре – 160 г;

сахар – 40 г;

пектин – 5 г;

Способ приготовления:

1.Для приготовления орешков просеять сухие ингредиенты, добавить яйца перемешанные с уксусом и масло. Замесить тесто до однородности.

2.Тесто завернуть под пищевую пленку и отправить в холодильник на 15-20 минут.

3.Далее отщипывать 6-7 граммов теста, скатать шарики и выложить в форму.

4.Закрыть форму, держать над огнем 2-3 минуты с одной и 2-3 минуты с другой стороны.

5.Снять заготовки и оставить остыть. Аккуратно ножом разровнять края.

6.Для приготовления ганаша на белом шоколаде сливки подогреть и залить шоколад маслом. Перебить в блендере.

7.Ганаш выложить в отдельную емкость и поставить в холодильник минимум на 5 часов.

8.Для приготовления ганаша на молочном шоколаде сливки подогреть и залить шоколад с фундучной пастой и маслом. Перебить в блендере.

9.Оставить ганаш под пищевой пленкой в холодильнике минимум на 5 часов.

10.Для приготовления вишневой начинки пектин перемешать с сахаром и добавить в пюре. Проварить массу около минуты.

11.Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник в час.

12.Далее наполнить половинки орешков начинками и поставить в холодильник на 2-3 часа для стабилизации.