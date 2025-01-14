Привычный вкус по-новому: как приготовить "орешки" с шоколадной начинкой (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Любимый десерт с детства
Вкус орешков из песочного теста, так же как и песочного пирога, знаком многим с детства. Вероятно, мама или бабушка частенько готовили это лакомство на разные праздники или просто так.
Сегодня мы хотим предложить приготовить привычные орешки по-новому, а именно с шоколадной начинкой. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "julia_food_blog_ua".
Как приготовить вкусные орешки
Ингредиенты для шоколадных орешков:
- мука – 330 г;
- какао – 70 г;
- сахар – 100 г;
- растопленное сливочное масло – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- уксус – 1 ст. л.;
- сода – ½ ч. л.;
Ингредиенты для классических орешков:
- мука – 400 г;
- сахарная пудра – 100 г;
- растопленное сливочное масло – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- уксус – 1 ст.
- сода – ½ ч. л.;
Ингредиенты для ганаша на белом шоколаде:
- сливки 36% — 120 мл;
- белый шоколад – 130 г;
- сливочное масло комнатной температуры – 20 г;
Ингредиенты для ганаша на молочном шоколаде:
- молочный шоколад – 150 г;
- фундучная паста – 30 г;
- сливки 33% — 130 мл;
- сливочное масло комнатной температуры – 30 г;
Ингредиенты для вишневой начинки:
- вишневое пюре – 160 г;
- сахар – 40 г;
- пектин – 5 г;
Способ приготовления:
1.Для приготовления орешков просеять сухие ингредиенты, добавить яйца перемешанные с уксусом и масло. Замесить тесто до однородности.
2.Тесто завернуть под пищевую пленку и отправить в холодильник на 15-20 минут.
3.Далее отщипывать 6-7 граммов теста, скатать шарики и выложить в форму.
4.Закрыть форму, держать над огнем 2-3 минуты с одной и 2-3 минуты с другой стороны.
5.Снять заготовки и оставить остыть. Аккуратно ножом разровнять края.
6.Для приготовления ганаша на белом шоколаде сливки подогреть и залить шоколад маслом. Перебить в блендере.
7.Ганаш выложить в отдельную емкость и поставить в холодильник минимум на 5 часов.
8.Для приготовления ганаша на молочном шоколаде сливки подогреть и залить шоколад с фундучной пастой и маслом. Перебить в блендере.
9.Оставить ганаш под пищевой пленкой в холодильнике минимум на 5 часов.
10.Для приготовления вишневой начинки пектин перемешать с сахаром и добавить в пюре. Проварить массу около минуты.
11.Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник в час.
12.Далее наполнить половинки орешков начинками и поставить в холодильник на 2-3 часа для стабилизации.