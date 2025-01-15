Смачний сирний перекус за 10 хвилин: найкращий сніданок замість нудної яєчні (відео)

Чудова страва дуже просто

Вдома можна приготувати чимало смачних страв, навіть не прикладаючи багато зусиль. Ми ділились рецептом сирного крекера. Тепер розповімо, як із лаваша та сиру приготувати особливо апетитну страву, яка з легкістю замінить вам нудну яєчню під час сніданку.

Лінивий сирний пиріг з лаваша — це смакота, яку можна легко приготувати за 10 хвилин — саме стільки часу ви потратите на те, щоб сформувати та приготувати на сковороді пиріг. Рецептом поділились у кулінарному блозі yulia_bars.food.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир – 150 г

Сир сулугуні або моцарела – 150 г

Круглий лаваш — 2 шт

Кріп та/або петрушка

Яйце — 1 шт

Вершкове масло

Сіль, перець, приправа до смаку

Спосіб приготування:

У мисці розітріть кисломолочний сир. Натріть твердий сир, подрібніть зелень та додайте у миску. Вбийте туди яйце. Приправте сіллю, перцем та приправою. Ретельно перемішайте. Викладіть кружальця лаваша. Викладіть сирну начинку в середину кружечка лаваша або тортильї. Рівномірно розподіліть її, накрийте другим кружком і гарно притисніть руками. Розігрійте сковороду на вогні, змастіть її маслом. Викладіть туди лаваш та готуйте під кришкою 2-3 хвилини. Потім переверніть і смажте з іншого боку до рум’яності. Наприкінці відкрийте кришку та посипте зверху сиром.

Цей лінивий пиріг смачний як гарячим, так і холодним. Ідеальний варіант на сніданок, перекус або навіть на пікнік. Також ми ділились рецептом чудової намазки на перекус.