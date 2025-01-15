Вкусный сырный перекус за 10 минут: лучший завтрак вместо скучной яичницы (видео)
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Прекрасное блюдо очень просто
Дома можно приготовить немало вкусных блюд, даже не прилагая много усилий. Мы делились рецептом сырного крекера. Теперь расскажем, как из лаваша и сыра приготовить особенно аппетитное блюдо, которое с легкостью заменит вам скучную яичницу во время завтрака.
Ленивый творожный пирог из лаваша – это вкусность, которую можно легко приготовить за 10 минут – именно столько времени вы потратите на то, чтобы сформировать и приготовить на сковороде пирог. Рецептом поделились в кулинарном блоге yulia_bars.food.
Ингредиенты:
- Творог – 150 г
- Сыр сулугуни или моцарелла – 150 г
- Круглый лаваш — 2 шт.
- Укроп и/или петрушка
- Яйцо — 1 шт
- Сливочное масло
- Соль, перец, приправа по вкусу
Способ приготовления:
- В миске разотрите творог. Натрите сыр, измельчите зелень и добавьте в миску. Вбейте туда яйцо.
- Приправьте солью, перцем и приправой. Тщательно перемешайте. Выложите кружочки лаваша.
- Выложите творожную начинку в середину кружочка лаваша или тортильи. Равномерно распределите ее, накройте вторым кружком и прижмите руками.
- Разогрейте сковороду на огне, смажьте ее маслом. Выложите туда лаваш и готовьте под крышкой 2-3 минуты.
- Затем переверните и жарьте с другой стороны до румяности. В конце откройте крышку и посыпьте сверху сыром.
Этот ленивый пирог вкусен как горячим, так и холодным. Идеальный вариант на завтрак, перекус или даже пикник. Также мы делились рецептом замечательной намазки на перекус.