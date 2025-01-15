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Вкусный сырный перекус за 10 минут: лучший завтрак вместо скучной яичницы (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный пирог из лаваша
Аппетитный пирог из лаваша. Фото odnaminyta.com

Прекрасное блюдо очень просто

Дома можно приготовить немало вкусных блюд, даже не прилагая много усилий. Мы делились рецептом сырного крекера. Теперь расскажем, как из лаваша и сыра приготовить особенно аппетитное блюдо, которое с легкостью заменит вам скучную яичницу во время завтрака.

Ленивый творожный пирог из лаваша – это вкусность, которую можно легко приготовить за 10 минут – именно столько времени вы потратите на то, чтобы сформировать и приготовить на сковороде пирог. Рецептом поделились в кулинарном блоге yulia_bars.food.

Ингредиенты:

  • Творог – 150 г
  • Сыр сулугуни или моцарелла – 150 г
  • Круглый лаваш — 2 шт.
  • Укроп и/или петрушка
  • Яйцо — 1 шт
  • Сливочное масло
  • Соль, перец, приправа по вкусу

Способ приготовления:

  1. В миске разотрите творог. Натрите сыр, измельчите зелень и добавьте в миску. Вбейте туда яйцо.
  2. Приправьте солью, перцем и приправой. Тщательно перемешайте. Выложите кружочки лаваша.
  3. Выложите творожную начинку в середину кружочка лаваша или тортильи. Равномерно распределите ее, накройте вторым кружком и прижмите руками.
  4. Разогрейте сковороду на огне, смажьте ее маслом. Выложите туда лаваш и готовьте под крышкой 2-3 минуты.
  5. Затем переверните и жарьте с другой стороны до румяности. В конце откройте крышку и посыпьте сверху сыром.

Этот ленивый пирог вкусен как горячим, так и холодным. Идеальный вариант на завтрак, перекус или даже пикник. Также мы делились рецептом замечательной намазки на перекус.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Завтрак #Лаваш