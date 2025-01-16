Не гірше, ніж вінегрет: який ще салат з буряка приготувати (відео)
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Бюджетний салат на кожен день
Буряк є популярним овочем в українців. Його додають до борщу, їдять просто відвареним або роблять смачні салати на кшталт "Шуби".
Сьогодні ми пропонуємо приготувати один зі смачних салатів, який урізноманітнить ваше меню. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".
Як приготувати салат з буряка
Інгредієнти:
- буряк;
- часник;
- сіль;
- олія;
- зелень;
Спосіб приготування:
1.Буряк відварити, натерти на тертці для корейської моркви.
2.Пропустити через прес зубчики часнику і додати в натерту бурякову масу. За смаком посолити.
3.Залити буряк зверху гарячою олією, перемішати.
4.Подавати салат із зеленню.