Рус

Не гірше, ніж вінегрет: який ще салат з буряка приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний, ароматний салат
Смачний, ароматний салат. Фото instagram.com

Бюджетний салат на кожен день

Буряк є популярним овочем в українців. Його додають до борщу, їдять просто відвареним або роблять смачні салати на кшталт "Шуби".

Сьогодні ми пропонуємо приготувати один зі смачних салатів, який урізноманітнить ваше меню. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати салат з буряка

Інгредієнти:

  • буряк;
  • часник;
  • сіль;
  • олія;
  • зелень;

Спосіб приготування:

1.Буряк відварити, натерти на тертці для корейської моркви.

2.Пропустити через прес зубчики часнику і додати в натерту бурякову масу. За смаком посолити.

3.Залити буряк зверху гарячою олією, перемішати.

4.Подавати салат із зеленню.

Теги:
#Салат #Буряк #Готуємо вдома