Не гірше, ніж вінегрет: який ще салат з буряка приготувати (відео)

Бюджетний салат на кожен день

Буряк є популярним овочем в українців. Його додають до борщу, їдять просто відвареним або роблять смачні салати на кшталт "Шуби".

Сьогодні ми пропонуємо приготувати один зі смачних салатів, який урізноманітнить ваше меню. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати салат з буряка

Інгредієнти:

буряк;

часник;

сіль;

олія;

зелень;

Спосіб приготування:

1.Буряк відварити, натерти на тертці для корейської моркви.

2.Пропустити через прес зубчики часнику і додати в натерту бурякову масу. За смаком посолити.

3.Залити буряк зверху гарячою олією, перемішати.

4.Подавати салат із зеленню.