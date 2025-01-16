Не хуже, чем винегрет: какой еще салат из свеклы приготовить (видео)
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Бюджетный салат на каждый день
Свекла является популярным овощем у украинцев. Его добавляют к борщу, едят просто отварным или делают вкусные салаты типа "Шубы".
Сегодня мы предлагаем приготовить один из вкуснейших салатов, который разнообразит ваше меню. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".
Как приготовить салат из свеклы
Ингредиенты:
- свекла;
- чеснок;
- соль;
- масло;
- зелень;
Способ приготовления:
1.Свеклу отварить, натереть на терке для корейской моркови.
2.Пропустить через пресс зубчики чеснока и добавить в натертую свекольную массу. По вкусу посолить.
3.Залить свеклу сверху горячим маслом, перемешать.
4.Подавать салат с зеленью.