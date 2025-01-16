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Не хуже, чем винегрет: какой еще салат из свеклы приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Вкусный, ароматный салат
Вкусный, ароматный салат. Фото instagram.com

Бюджетный салат на каждый день

Свекла является популярным овощем у украинцев. Его добавляют к борщу, едят просто отварным или делают вкусные салаты типа "Шубы".

Сегодня мы предлагаем приготовить один из вкуснейших салатов, который разнообразит ваше меню. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить салат из свеклы

Ингредиенты:

  • свекла;
  • чеснок;
  • соль;
  • масло;
  • зелень;

Способ приготовления:

1.Свеклу отварить, натереть на терке для корейской моркови.

2.Пропустить через пресс зубчики чеснока и добавить в натертую свекольную массу. По вкусу посолить.

3.Залить свеклу сверху горячим маслом, перемешать.

4.Подавать салат с зеленью.

Теги:
#Салат #Буряк #Готовим дома