Трошки фаршу і кілька яєць: рецепт апетитної іспанської страви

Рецепт апетитного іспанського омлету з картоплею

Смачні страви можуть бути простими. Ми розповідали, як приготувати апетитні котлети в духовці. Тепер ділимось рецептом іспанського омлету — фрітати. Його можна приготувати вдома навіть без особливих кулінарних навичок.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі herzhaftundlecker. У цьому варіанті використовується яловичий фарш, картопля та сир.

Інгредієнти:

Яловичий фарш – 450 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 3 зубчики

Сіль, чорний перець – до смаку

Паприка – до смаку

Картопля – 3 шт.

Курячі яйця – 5 шт.

Твердий сир – до смаку

Оливкова олія – для смаження

Зелена цибуля – до смаку

Спосіб приготування:

Розігрійте сковороду з оливковою олією на середньому вогні. Викладіть яловичий фарш і обсмажуйте його приблизно 3 хвилини, розбиваючи грудочки лопаткою, доки він не втратить рожевий колір. Додайте до фаршу одну нарізану цибулину. Часник очистіть та дрібно наріжте. Додайте часник до фаршу. Посипте сіллю, чорним перцем та паприкою. Перемішайте та обсмажуйте ще приблизно 7 хвилин, до готовності фаршу. Перекладіть на тарілку. Картоплю очистіть та наріжте невеликими кубиками або брусочками. Долийте оливкову олію та обсмажте картоплю протягом 12-15 хвилин, періодично помішуючи, до золотистої скоринки. В мисці змішайте яйця з сіллю та перцем. Додайте нарізану зелену цибулю. Посоліть картоплю, додайте фарш та перемішайте. Залийте збитими яйцями. Накрийте сковороду кришкою та готуйте на невеликому вогні приблизно 5 хвилин. Посипте фрітату тертим сиром і накрийте ще 30 секунд, щоб сир розплавився.

Це нереально апетитно та ситно. Також ми розповідали, як приготувати смачну запіканку.