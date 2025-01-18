Трошки фаршу і кілька яєць: рецепт апетитної іспанської страви
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт апетитного іспанського омлету з картоплею
Смачні страви можуть бути простими. Ми розповідали, як приготувати апетитні котлети в духовці. Тепер ділимось рецептом іспанського омлету — фрітати. Його можна приготувати вдома навіть без особливих кулінарних навичок.
Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі herzhaftundlecker. У цьому варіанті використовується яловичий фарш, картопля та сир.
Інгредієнти:
- Яловичий фарш – 450 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Сіль, чорний перець – до смаку
- Паприка – до смаку
- Картопля – 3 шт.
- Курячі яйця – 5 шт.
- Твердий сир – до смаку
- Оливкова олія – для смаження
- Зелена цибуля – до смаку
Спосіб приготування:
- Розігрійте сковороду з оливковою олією на середньому вогні. Викладіть яловичий фарш і обсмажуйте його приблизно 3 хвилини, розбиваючи грудочки лопаткою, доки він не втратить рожевий колір.
- Додайте до фаршу одну нарізану цибулину. Часник очистіть та дрібно наріжте. Додайте часник до фаршу.
- Посипте сіллю, чорним перцем та паприкою. Перемішайте та обсмажуйте ще приблизно 7 хвилин, до готовності фаршу. Перекладіть на тарілку.
- Картоплю очистіть та наріжте невеликими кубиками або брусочками. Долийте оливкову олію та обсмажте картоплю протягом 12-15 хвилин, періодично помішуючи, до золотистої скоринки.
- В мисці змішайте яйця з сіллю та перцем. Додайте нарізану зелену цибулю. Посоліть картоплю, додайте фарш та перемішайте.
- Залийте збитими яйцями. Накрийте сковороду кришкою та готуйте на невеликому вогні приблизно 5 хвилин. Посипте фрітату тертим сиром і накрийте ще 30 секунд, щоб сир розплавився.
Це нереально апетитно та ситно. Також ми розповідали, як приготувати смачну запіканку.