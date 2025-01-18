Немножко фарша и несколько яиц: рецепт аппетитного испанского блюда

Рецепт аппетитного испанского омлета с картофелем

Вкусные блюда могут быть простыми. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные котлеты в духовке. Теперь делимся рецептом испанского омлета – фритаты. Его можно приготовить дома даже без особых кулинарных навыков.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале herzhaftundlecker. В этом варианте используется говяжий фарш, картофель и творог.

Ингредиенты:

Говяжий фарш – 450 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Соль, черный перец – по вкусу

Паприка – по вкусу

Картофель – 3 шт.

Куриные яйца – 5 шт.

Твердый сыр – по вкусу

Оливковое масло – для жарки

Зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Выложите говяжий фарш и обжаривайте его примерно 3 минуты, разбивая комочки лопаткой, пока он не потеряет розовый цвет. Добавьте в фарш одну нарезанную луковицу. Чеснок очистите и мелко нашинкуйте. Добавьте чеснок в фарш. Посыпьте солью, черным перцем и паприкой. Перемешайте и обжаривайте еще около 7 минут до готовности фарша. Переложите на тарелку. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками или брусочками. Долейте оливковое масло и обжарьте картофель в течение 12-15 минут, периодически помешивая до золотистой корочки. В миске смешайте яйца с солью и перцем. Добавьте нарезанный зеленый лук. Посолите картофель, добавьте фарш и перемешайте. Залейте взбитыми яйцами. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне около 5 минут. Посыпьте фритату тертым сыром и накройте еще 30 секунд, чтобы творог расплавился.

Это невозможно аппетитно и сытно. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку.