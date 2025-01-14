Диво-рецепт котлет: нічого не потрібно ліпити і смажити (відео)

Рецепт рубаних котлет в духовці

Спрощені рецепти класичних страв — чудовий привід посмакувати і не витратити весь час та сили. Ми ділились рецептом грузинського супу харчо. Тепер розповімо, як приготувати апетитні котлети, які не потрібно ні формувати, ні смажити.

За цим рецептом котлети не ліпляться, а викладаються ложкою на деко і запікаються в духовці під сирною шапочкою. Нереально смачно і дуже просто. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

Куряче філе — 500 г

Помідор — 1 шт

Яйце — 1 шт

Сметана 20% — 2 ст. л.

Борошно — 2 ст. л.

Сир твердий — 200 г

Сушений часник — 2 ч. л.

Копчена паприка — 1 ч. л.

Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Куряче філе та помідор ножем нарізаємо на маленькі шматочки. Перекладаємо у миску, де буде зручно вимішати котлетну масу. Додати сметану, яйце, спеції та борошно. Перемішати все до однорідності. Викласти котлетки на застелене пергаментом деко. В залежності від того, який розмір котлет потрібен, беремо 1-2 ст. л. Викласти зверху кожної котлетки натертий сир та випікати 35 хвилин при 200 градусах за Цельсієм. Для золотавої скоринки наприкінці приготування можна увімкнути режим гриля на кілька хвилин.

Такі котлети можна готувати не лише з курки, а й з будь-якого м’яса чи навіть міксувати кілька видів. Також ми розповідали, як особливо апетитно замаринувати оселедець.