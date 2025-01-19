Смачний щербет можна приготувати вдома: розкішні солодощі з дитинства (відео)

Апетитний щербет легко приготувати вдома

Більшість смакоти, яку ми всі звикли купувати в магазині, легко приготувати вдома. Ми ділились рецептом ніжних сирних крекерів. Тепер розповімо, як приготувати апетитний щербет з горіхами.

Як і з чого його зробити, розповіла кулінарна блогерка Софія Губеня. Рецепт нескладний, хоч і вимагає деяких затрат часу, однак результат того вартий.

Інгредієнти:

вершки -20% — 500 грамів

цукор — 500 грамів

вершкове масло — 200 грамів

шоколад -100 грамів

горішки, родзинки тощо — 50-80 грамів

Спосіб приготування:

В каструлю виливаємо вершки. Додаємо до них цукор і масло. Ставимо на сильний вогонь та перемішуємо до розчинення останніх. Коли маса почне кипіти, зменшуємо вогонь до середнього і, постійно помішуючи, готуємо 40 хвилин. Маса повинна набути насиченого карамельного кольору. Дуже важливо її перемішувати, щоб не пригоріла. Знімаємо з плити та додаємо шоколад. Якщо він у плитці — ламаємо на шматочки. Збиваємо все міксером впродовж 3-4 хвилин. Додаємо горішки, родзинки та перемішуємо. Щербет викладаємо у форму, застелену плівкою, та відправляємо на 2 години в холодильник.

Крім горішків та родзинок, можна брати інші улюблені сухофрукти — тоді десерт буде ще й яскравим. Також ми ділились рецептом смачної запіканки на кожен день.