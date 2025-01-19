Смачний щербет можна приготувати вдома: розкішні солодощі з дитинства (відео)
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Апетитний щербет легко приготувати вдома
Більшість смакоти, яку ми всі звикли купувати в магазині, легко приготувати вдома. Ми ділились рецептом ніжних сирних крекерів. Тепер розповімо, як приготувати апетитний щербет з горіхами.
Як і з чого його зробити, розповіла кулінарна блогерка Софія Губеня. Рецепт нескладний, хоч і вимагає деяких затрат часу, однак результат того вартий.
Інгредієнти:
- вершки -20% — 500 грамів
- цукор — 500 грамів
- вершкове масло — 200 грамів
- шоколад -100 грамів
- горішки, родзинки тощо — 50-80 грамів
Спосіб приготування:
- В каструлю виливаємо вершки. Додаємо до них цукор і масло. Ставимо на сильний вогонь та перемішуємо до розчинення останніх.
- Коли маса почне кипіти, зменшуємо вогонь до середнього і, постійно помішуючи, готуємо 40 хвилин. Маса повинна набути насиченого карамельного кольору. Дуже важливо її перемішувати, щоб не пригоріла.
- Знімаємо з плити та додаємо шоколад. Якщо він у плитці — ламаємо на шматочки. Збиваємо все міксером впродовж 3-4 хвилин.
- Додаємо горішки, родзинки та перемішуємо. Щербет викладаємо у форму, застелену плівкою, та відправляємо на 2 години в холодильник.
Крім горішків та родзинок, можна брати інші улюблені сухофрукти — тоді десерт буде ще й яскравим. Також ми ділились рецептом смачної запіканки на кожен день.