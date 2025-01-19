Вкусный щербет можно приготовить на дому: роскошные сладости из детства (видео)
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Аппетитный щербет легко приготовить дома
Большинство вкусностей, которые мы все привыкли покупать в магазине, легко приготовить дома. Мы делились рецептом нежных сырных крекеров. Теперь расскажем, как приготовить аппетитный щербет с орехами.
Как и из чего его сделать, рассказала кулинарная блоггерша София Губеня. Рецепт несложный, хотя и требует некоторых затрат времени, однако результат того стоит.
Ингредиенты:
- сливки -20% — 500 граммов
- сахар — 500 граммов
- сливочное масло — 200 граммов
- шоколад -100 граммов
- орешки, изюм и т.д. — 50-80 граммов
Способ приготовления:
- В кастрюлю выливаем сливки. Добавляем к ним сахар и масло. Ставим на мощный огонь и перемешиваем до растворения последних.
- Когда масса начнет кипеть, убавляем огонь до среднего и, постоянно помешивая, готовим 40 минут. Масса должна приобрести насыщенный карамельный цвет. Очень важно ее перемешивать, чтобы не пригорела.
- Снимаем с плиты и добавляем шоколад. Если он в плитке – ломаем на кусочки. Взбиваем все миксером в течение 3-4 минут.
- Добавляем орешки, изюм и перемешиваем. Щербет выкладываем в форму, застеленную пленкой, и отправляем на 2 часа в холодильник.
Кроме орешков и изюма можно брать другие любимые сухофрукты – тогда десерт будет еще и ярким. Также мы делились рецептом вкусной запеканки на каждый день.