Вкусный щербет можно приготовить на дому: роскошные сладости из детства (видео)

Аппетитный щербет легко приготовить дома

Большинство вкусностей, которые мы все привыкли покупать в магазине, легко приготовить дома. Мы делились рецептом нежных сырных крекеров. Теперь расскажем, как приготовить аппетитный щербет с орехами.

Как и из чего его сделать, рассказала кулинарная блоггерша София Губеня. Рецепт несложный, хотя и требует некоторых затрат времени, однако результат того стоит.

Ингредиенты:

сливки -20% — 500 граммов

сахар — 500 граммов

сливочное масло — 200 граммов

шоколад -100 граммов

орешки, изюм и т.д. — 50-80 граммов

Способ приготовления:

В кастрюлю выливаем сливки. Добавляем к ним сахар и масло. Ставим на мощный огонь и перемешиваем до растворения последних. Когда масса начнет кипеть, убавляем огонь до среднего и, постоянно помешивая, готовим 40 минут. Масса должна приобрести насыщенный карамельный цвет. Очень важно ее перемешивать, чтобы не пригорела. Снимаем с плиты и добавляем шоколад. Если он в плитке – ломаем на кусочки. Взбиваем все миксером в течение 3-4 минут. Добавляем орешки, изюм и перемешиваем. Щербет выкладываем в форму, застеленную пленкой, и отправляем на 2 часа в холодильник.

Кроме орешков и изюма можно брать другие любимые сухофрукты – тогда десерт будет еще и ярким. Также мы делились рецептом вкусной запеканки на каждый день.