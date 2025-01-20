Покладіть курку під "шапочку": це м’ясо ще ніколи не було таким соковитим (відео)

Чудовий варіант ситного обіду або вечері

З курячого м’яса можна приготувати велику кількість смачних страв. Ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві котлети, які не потрібно смажити. Тепер ділимось рецептом чудових курячих стегенець під "шапочкою" з овочів та сиру.

Так м’ясо виходить нереально соковитим, це ситно, смачно, ще й підходить до будь-якого гарніру. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

Філе курячого стегна — 6-8 шт;

Сіль, перець — до смаку;

Паприка — 1 ч. л.;

Хмелі-сунелі — 2 ч. л.;

Олія — 100 мл;

Цибуля — 1 шт;

Морква — 1 шт;

Гриби — 180 г;

Вершки 33% — 60 мл;

Сир Чедер — 200 г.

Спосіб приготування:

До мʼяса додаємо сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі та ароматну олію. Натираємо з усіх сторін та залишаємо на 10 хвилин. На розігрітій сковорідці обсмажуємо курячі стегна з обох сторін до золотистого кольору. Перекладаємо їх в форму для запікання. Цибулю та гриби кришимо. Моркву натираємо на тертці. В тій самій сковорідці, де готувалося мʼясо, обсмажуємо нарізану цибулю, гриби та натерту моркву до напівготовності. Додаємо вершки, сіль, перець. Тушкуємо кілька хвилин. Овочі викладаємо на мʼясо і зверху викладаємо натертий сир. Запікаємо при температурі 200 градусів впродовж 35 хвилин.

Це чудова основна страва. Її можна подавати з гарніром або салатом. До речі, ми ділились рецептом гуцульського салату "Шухи".