Покладіть курку під "шапочку": це м’ясо ще ніколи не було таким соковитим (відео)
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Чудовий варіант ситного обіду або вечері
З курячого м’яса можна приготувати велику кількість смачних страв. Ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві котлети, які не потрібно смажити. Тепер ділимось рецептом чудових курячих стегенець під "шапочкою" з овочів та сиру.
Так м’ясо виходить нереально соковитим, це ситно, смачно, ще й підходить до будь-якого гарніру. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.
Інгредієнти:
- Філе курячого стегна — 6-8 шт;
- Сіль, перець — до смаку;
- Паприка — 1 ч. л.;
- Хмелі-сунелі — 2 ч. л.;
- Олія — 100 мл;
- Цибуля — 1 шт;
- Морква — 1 шт;
- Гриби — 180 г;
- Вершки 33% — 60 мл;
- Сир Чедер — 200 г.
Спосіб приготування:
- До мʼяса додаємо сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі та ароматну олію. Натираємо з усіх сторін та залишаємо на 10 хвилин.
- На розігрітій сковорідці обсмажуємо курячі стегна з обох сторін до золотистого кольору. Перекладаємо їх в форму для запікання.
- Цибулю та гриби кришимо. Моркву натираємо на тертці. В тій самій сковорідці, де готувалося мʼясо, обсмажуємо нарізану цибулю, гриби та натерту моркву до напівготовності.
- Додаємо вершки, сіль, перець. Тушкуємо кілька хвилин.
- Овочі викладаємо на мʼясо і зверху викладаємо натертий сир. Запікаємо при температурі 200 градусів впродовж 35 хвилин.
Це чудова основна страва. Її можна подавати з гарніром або салатом. До речі, ми ділились рецептом гуцульського салату "Шухи".