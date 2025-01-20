Положите курицу под "шапочку": это мясо еще никогда не было таким сочным (видео)

Прекрасный вариант сытного обеда или ужина

Из куриного мяса можно приготовить большое количество вкусных блюд. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые котлеты, которые не нужно жарить. Теперь делимся рецептом замечательных куриных окорочков под "шапочкой" из овощей и сыра.

Так мясо получается нереально сочным, это сытно, вкусно, к тому же, подходит к любому гарниру. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Ольга Рябенко.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра – 6-8 шт;

Соль, перец — по вкусу;

Паприка – 1 ч. л.;

Хмели-суннели — 2 ч. л.;

Масло — 100 мл;

Лук – 1 шт;

Морковь – 1 шт;

Грибы – 180 г;

Сливки 33% — 60 мл;

Сыр Чедер – 200 г.

Способ приготовления:

К мясу добавляем соль, перец, паприку, хмели-сунели и ароматное масло. Натираем со всех сторон и оставляем на 10 минут. На разогретой сковороде обжариваем куриные бедра с обеих сторон до золотистого цвета. Переводим их в форму для запекания. Лук и грибы крошим. Морковь натираем на терке. В той же сковороде, где готовилось мясо, обжариваем нарезанный лук, грибы и натертую морковь до полуготовности. Добавляем сливки, соль, перец. Тушим несколько минут. Овощи выкладываем на мясо и сверху выкладываем натертый творог. Запекаем при температуре 200 градусов в течение 35 минут.

Это замечательное основное блюдо. Ее можно подавать с гарниром или салатом. Кстати, мы делились рецептом гуцульского салата "Шухи".