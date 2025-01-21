Готуються легко та виходять смачнішими, ніж відбивні: рецепт рулетиків зі свинини (відео)

Справжня окраса будь-якого столу

Замість традиційних відбивних можна зробити апетитні та соковиті рулетики. У підготовлене та приправлене м'ясо можна додати багато сиру, грибів і цибулі.

Ця страва дуже поживна й чудово підійде навіть для святкового застілля. Ідею приготування соковитих свинячих рулетиків запропонували на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати свинячі рулетики з грибами

Інгредієнти:

свинина биток – 8 шматочків;

печериці – 6 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сир твердий – 150 г;

курячий бульйон (вода) – 200 мл;

вершки 33% – 50 мл;

олія для смаження;

сіль – за смаком;

спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1.За допомогою молотка відбити нарізане м'ясо.

2.Кожен шматочок м'яса посолити та поперчити з двох боків.

3.Для начинки нарізати половину цибулини.

4.На тертці потерти 3 печериці та 100 грамів сиру.

5.Обсмажити цибулю з печерицями до золотистого кольору.

6.З'єднати сир з обсмаженими грибами, посолити за смаком.

7.На кожен шматочок м'яса викласти начинку з печериць.

8.Згорнути рулетом кожен шматочок м'яса.

9.Зафіксувати зубочисткою.

10.Обсмажити рулетики з усіх боків приблизно 10 хвилин. Для обсмажування використати олію.

11.Приготувати бульйон для рулетиків.

12.На сковорідці, в якій смажилися рулетики, обсмажити цибулю, печериці, курячий бульйон (воду), вершки, сіль і спеції за смаком.

13.Протушкувати все разом 3 хвилини.

14.Після обсмажування рулетики з грибами (попередньо знявши зубочистку) потрібно протушкувати 15 хвилин у бульйоні в духовці за температури 160 градусів або на сковорідці під кришкою, присипавши зверху натертим сиром.