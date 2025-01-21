Готуються легко та виходять смачнішими, ніж відбивні: рецепт рулетиків зі свинини (відео)
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Справжня окраса будь-якого столу
Замість традиційних відбивних можна зробити апетитні та соковиті рулетики. У підготовлене та приправлене м'ясо можна додати багато сиру, грибів і цибулі.
Ця страва дуже поживна й чудово підійде навіть для святкового застілля. Ідею приготування соковитих свинячих рулетиків запропонували на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".
Як приготувати свинячі рулетики з грибами
Інгредієнти:
- свинина биток – 8 шматочків;
- печериці – 6 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- сир твердий – 150 г;
- курячий бульйон (вода) – 200 мл;
- вершки 33% – 50 мл;
- олія для смаження;
- сіль – за смаком;
- спеції – за смаком;
Спосіб приготування:
1.За допомогою молотка відбити нарізане м'ясо.
2.Кожен шматочок м'яса посолити та поперчити з двох боків.
3.Для начинки нарізати половину цибулини.
4.На тертці потерти 3 печериці та 100 грамів сиру.
5.Обсмажити цибулю з печерицями до золотистого кольору.
6.З'єднати сир з обсмаженими грибами, посолити за смаком.
7.На кожен шматочок м'яса викласти начинку з печериць.
8.Згорнути рулетом кожен шматочок м'яса.
9.Зафіксувати зубочисткою.
10.Обсмажити рулетики з усіх боків приблизно 10 хвилин. Для обсмажування використати олію.
11.Приготувати бульйон для рулетиків.
12.На сковорідці, в якій смажилися рулетики, обсмажити цибулю, печериці, курячий бульйон (воду), вершки, сіль і спеції за смаком.
13.Протушкувати все разом 3 хвилини.
14.Після обсмажування рулетики з грибами (попередньо знявши зубочистку) потрібно протушкувати 15 хвилин у бульйоні в духовці за температури 160 градусів або на сковорідці під кришкою, присипавши зверху натертим сиром.