Готовятся легко и получаются вкуснее отбивных: рецепт рулетиков из свинины (видео)

Настоящее украшение любого стола

Вместо традиционных отбивных можно сделать аппетитные и сочные рулетики. В подготовленное и приправленное мясо можно добавить много сыра, грибов и лука.

Это блюдо очень питательное и отлично подойдет даже для праздничного застолья. Идею приготовления сочных свиных рулетиков предложили на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить свиные рулетики с грибами

Ингредиенты:

свинина биток – 8 кусочков;

шампиньоны – 6 шт.;

лук – 1 шт.;

сыр твердый – 150 г;

куриный бульон (вода) – 200 мл;

сливки 33% – 50 мл;

масло для жарки;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1.С помощью молотка отбить нарезанное мясо.

2.Каждый кусочек мяса посолить и поперчить с двух сторон.

3.Для начинки нарезать половину луковицы.

4.На терке потереть 3 шампиньона и 100 граммов сыра.

5.Обжарить лук с шампиньонами до золотистого цвета.

6.Соединить сыр с обжаренными грибами, посолить по вкусу.

7.На каждый кусочек мяса выложить начинку из шампиньонов.

8.Свернуть рулетом каждый кусочек мяса.

9.Зафиксировать зубочисткой.

10.Обжарить рулетики со всех сторон примерно 10 минут. Для обжарки использовать масло.

11.Приготовить бульон для рулетиков.

12.На сковороде, в которой жарились рулетики, обжарить лук, шампиньоны, куриный бульон (воду), сливки, соль и специи по вкусу.

13.Протушить все вместе 3 минуты.

14.После обжаривания рулетики с грибами (предварительно сняв зубочистку) нужно протушить 15 минут в бульоне в духовке при температуре 160 градусов или на сковороде под крышкой, присыпав сверху натертым сыром.