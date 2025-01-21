Ситний сніданок за десять хвилин: краще, ніж омлет і бутерброди (відео)

Дуже ситний і смачний перекус з ковбасою

Часто кулінари втомлюються вигадувати, що приготувати на сніданок. Ми ділились рецептом апетитної фрітати. Тепер розповімо, що можна приготувати, якщо у вас є вафельниця.

У кулінарному блозі liliya.cooking розповіли, як приготувати апетитні солоні вафлі. Вони готуються з сиром та ковбасою. Страва надзвичайно ситна, вафлі виходять пишні, смачні і ароматні.

Інгредієнти:

1 яйце

0,5 ч.л солі

1 ч.л цукру

120 г кефіру

2 ст. л. олії

80 г борошна

1 ч. л. розпушувача

80 г ковбаски або шинки

80 г сиру

Спосіб приготування:

Змішуємо в зручній мисці яйце, сіль, цукор та кефір. Додаємо до потенційного тіста олію, натертий сир і порізану ковбасу, все перемішуємо. До просіяного борошна додаємо розпушувач. Спочатку окремо перемішуємо їх разом і додаємо до суміші. Замішуємо тісто, воно повинне за консистенцією вийти як густа сметана. Смажимо по 4-5 хвилин у вафельниці.

Ці вафлі можна їсти з будь-яким улюбленим соусом, гарячими вони особливо смачні зі сметаною. Також ми розповідали, як приготувати апетитну запіканку на кожен день.