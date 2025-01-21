Ситний сніданок за десять хвилин: краще, ніж омлет і бутерброди (відео)
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Дуже ситний і смачний перекус з ковбасою
Часто кулінари втомлюються вигадувати, що приготувати на сніданок. Ми ділились рецептом апетитної фрітати. Тепер розповімо, що можна приготувати, якщо у вас є вафельниця.
У кулінарному блозі liliya.cooking розповіли, як приготувати апетитні солоні вафлі. Вони готуються з сиром та ковбасою. Страва надзвичайно ситна, вафлі виходять пишні, смачні і ароматні.
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 0,5 ч.л солі
- 1 ч.л цукру
- 120 г кефіру
- 2 ст. л. олії
- 80 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 80 г ковбаски або шинки
- 80 г сиру
Спосіб приготування:
- Змішуємо в зручній мисці яйце, сіль, цукор та кефір. Додаємо до потенційного тіста олію, натертий сир і порізану ковбасу, все перемішуємо.
- До просіяного борошна додаємо розпушувач. Спочатку окремо перемішуємо їх разом і додаємо до суміші.
- Замішуємо тісто, воно повинне за консистенцією вийти як густа сметана. Смажимо по 4-5 хвилин у вафельниці.
Ці вафлі можна їсти з будь-яким улюбленим соусом, гарячими вони особливо смачні зі сметаною. Також ми розповідали, як приготувати апетитну запіканку на кожен день.