Рус

Ситний сніданок за десять хвилин: краще, ніж омлет і бутерброди (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Апетитні солоні вафлі
Апетитні солоні вафлі. Фото smachnonews.24tv.ua

Дуже ситний і смачний перекус з ковбасою

Часто кулінари втомлюються вигадувати, що приготувати на сніданок. Ми ділились рецептом апетитної фрітати. Тепер розповімо, що можна приготувати, якщо у вас є вафельниця.

У кулінарному блозі liliya.cooking розповіли, як приготувати апетитні солоні вафлі. Вони готуються з сиром та ковбасою. Страва надзвичайно ситна, вафлі виходять пишні, смачні і ароматні.

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 0,5 ч.л солі
  • 1 ч.л цукру
  • 120 г кефіру
  • 2 ст. л. олії
  • 80 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 80 г ковбаски або шинки
  • 80 г сиру

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо в зручній мисці яйце, сіль, цукор та кефір. Додаємо до потенційного тіста олію, натертий сир і порізану ковбасу, все перемішуємо.
  2. До просіяного борошна додаємо розпушувач. Спочатку окремо перемішуємо їх разом і додаємо до суміші.
  3. Замішуємо тісто, воно повинне за консистенцією вийти як густа сметана. Смажимо по 4-5 хвилин у вафельниці.

Ці вафлі можна їсти з будь-яким улюбленим соусом, гарячими вони особливо смачні зі сметаною. Також ми розповідали, як приготувати апетитну запіканку на кожен день.

Теги:
#Рецепт #Ковбаса #Тісто #Вафлі