Сытный завтрак за десять минут: лучше, чем омлет и бутерброды (видео)
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Очень сытный и вкусный перекус с колбасой
Часто кулинары устают придумывать, что приготовить на завтрак. Мы делились рецептом аппетитной фритаты. Теперь расскажем, что можно приготовить, если у вас есть вафельница.
В кулинарном блоге liliya.cooking рассказали, как приготовить аппетитные соленые вафли. Они готовятся с творогом и колбасой. Блюдо чрезвычайно сытное, вафли получаются пышные, вкусные и ароматные.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 0,5 ч.л соли
- 1 ч.л сахара
- 120 г кефира
- 2 ст. л. масла
- 80 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 80 г колбаски или ветчины
- 80 г сыра
Способ приготовления:
- Смешиваем в удобной миске яйцо, соль, сахар и кефир. Добавляем в потенциальный тест масло, натертый сыр и порезанную колбасу, все перемешиваем.
- К просеянной муке добавляем разрыхлитель. Сначала отдельно перемешиваем их вместе и добавляем в смесь.
- Замешиваем тесто, оно должно по консистенции получиться как густая сметана. Жарим по 4-5 минут в вафельнице.
Эти вафли можно есть с любым любимым соусом, горячими они особенно вкусны со сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку на каждый день.