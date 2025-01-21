Сытный завтрак за десять минут: лучше, чем омлет и бутерброды (видео)

Очень сытный и вкусный перекус с колбасой

Часто кулинары устают придумывать, что приготовить на завтрак. Мы делились рецептом аппетитной фритаты. Теперь расскажем, что можно приготовить, если у вас есть вафельница.

В кулинарном блоге liliya.cooking рассказали, как приготовить аппетитные соленые вафли. Они готовятся с творогом и колбасой. Блюдо чрезвычайно сытное, вафли получаются пышные, вкусные и ароматные.

Ингредиенты:

1 яйцо

0,5 ч.л соли

1 ч.л сахара

120 г кефира

2 ст. л. масла

80 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

80 г колбаски или ветчины

80 г сыра

Способ приготовления:

Смешиваем в удобной миске яйцо, соль, сахар и кефир. Добавляем в потенциальный тест масло, натертый сыр и порезанную колбасу, все перемешиваем. К просеянной муке добавляем разрыхлитель. Сначала отдельно перемешиваем их вместе и добавляем в смесь. Замешиваем тесто, оно должно по консистенции получиться как густая сметана. Жарим по 4-5 минут в вафельнице.

Эти вафли можно есть с любым любимым соусом, горячими они особенно вкусны со сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку на каждый день.