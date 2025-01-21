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Сытный завтрак за десять минут: лучше, чем омлет и бутерброды (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитные соленые вафли.
Аппетитные соленые вафли.. Фото smachnonews.24tv.ua

Очень сытный и вкусный перекус с колбасой

Часто кулинары устают придумывать, что приготовить на завтрак. Мы делились рецептом аппетитной фритаты. Теперь расскажем, что можно приготовить, если у вас есть вафельница.

В кулинарном блоге liliya.cooking рассказали, как приготовить аппетитные соленые вафли. Они готовятся с творогом и колбасой. Блюдо чрезвычайно сытное, вафли получаются пышные, вкусные и ароматные.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 0,5 ч.л соли
  • 1 ч.л сахара
  • 120 г кефира
  • 2 ст. л. масла
  • 80 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 80 г колбаски или ветчины
  • 80 г сыра

Способ приготовления:

  1. Смешиваем в удобной миске яйцо, соль, сахар и кефир. Добавляем в потенциальный тест масло, натертый сыр и порезанную колбасу, все перемешиваем.
  2. К просеянной муке добавляем разрыхлитель. Сначала отдельно перемешиваем их вместе и добавляем в смесь.
  3. Замешиваем тесто, оно должно по консистенции получиться как густая сметана. Жарим по 4-5 минут в вафельнице.

Эти вафли можно есть с любым любимым соусом, горячими они особенно вкусны со сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку на каждый день.

Теги:
#Рецепт #Колбаса #Тесто #Вафли