Один інгредієнт робить курку фантастично соковитою: що додати до маринаду (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже смачне куряче м’ясо в маринаді
Курятина — це доступний продукт, з якого можна готувати чимало смачних страв. Ми ділились рецептом апетитної запіканки. Тепер розповімо, як смачно запекти курячі ніжки в духовці.
У кулінарному блозі tsarlova_n поділились рецептом курочки в медово-апельсиновому соусі. З цим переліком інгредієнтів можна готувати будь-яку курятину, не обов’язково гомілки.
Інгредієнти:
- Курячі гомілки
- Мед — 2 ст. л.
- Сік 3-х апельсинів
- Половина апельсина
- сіль, сушені томати з часником і базиліком — до смаку
Спосіб приготування:
- Поєднуємо разом сік апельсину, мед та спеції. Все ретельно перемішуємо. Якщо мед густий, його можна перед додаванням імпульсами розтопити у мікрохвильовці.
- У форму для запікання кладемо куряче мʼясо та заливаємо соусом. Можна також взяти рукав для запікання.
- Накриваємо форму фольгою. Ставимо курку в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Потім дістаємо та знімаємо фольгу. Соусом, який залишився у формі, змащуємо кожен шматок курки.
- Кладемо половину апельсина, нарізаного на скибочки. Відправляємо ще раз в духовку на 30 хвилин, але вже без фольги.
Курка виходить золотистою і дуже ароматною. До неї підійде будь-який гарнір, наприклад, картопля по-селянськи.