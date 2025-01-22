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Один інгредієнт робить курку фантастично соковитою: що додати до маринаду (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт апетитних курячих ніжок
Рецепт апетитних курячих ніжок. Фото smachnonews.24tv.ua

Дуже смачне куряче м’ясо в маринаді

Курятина — це доступний продукт, з якого можна готувати чимало смачних страв. Ми ділились рецептом апетитної запіканки. Тепер розповімо, як смачно запекти курячі ніжки в духовці.

У кулінарному блозі tsarlova_n поділились рецептом курочки в медово-апельсиновому соусі. З цим переліком інгредієнтів можна готувати будь-яку курятину, не обов’язково гомілки.

Інгредієнти:

  • Курячі гомілки
  • Мед — 2 ст. л.
  • Сік 3-х апельсинів
  • Половина апельсина
  • сіль, сушені томати з часником і базиліком — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Поєднуємо разом сік апельсину, мед та спеції. Все ретельно перемішуємо. Якщо мед густий, його можна перед додаванням імпульсами розтопити у мікрохвильовці.
  2. У форму для запікання кладемо куряче мʼясо та заливаємо соусом. Можна також взяти рукав для запікання.
  3. Накриваємо форму фольгою. Ставимо курку в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  4. Потім дістаємо та знімаємо фольгу. Соусом, який залишився у формі, змащуємо кожен шматок курки.
  5. Кладемо половину апельсина, нарізаного на скибочки. Відправляємо ще раз в духовку на 30 хвилин, але вже без фольги.

Курка виходить золотистою і дуже ароматною. До неї підійде будь-який гарнір, наприклад, картопля по-селянськи.

Теги:
#Рецепт #Мед #Курятина #Апельсин #Маринад