Один інгредієнт робить курку фантастично соковитою: що додати до маринаду (відео)

Дуже смачне куряче м’ясо в маринаді

Курятина — це доступний продукт, з якого можна готувати чимало смачних страв. Ми ділились рецептом апетитної запіканки. Тепер розповімо, як смачно запекти курячі ніжки в духовці.

У кулінарному блозі tsarlova_n поділились рецептом курочки в медово-апельсиновому соусі. З цим переліком інгредієнтів можна готувати будь-яку курятину, не обов’язково гомілки.

Інгредієнти:

Курячі гомілки

Мед — 2 ст. л.

Сік 3-х апельсинів

Половина апельсина

сіль, сушені томати з часником і базиліком — до смаку

Спосіб приготування:

Поєднуємо разом сік апельсину, мед та спеції. Все ретельно перемішуємо. Якщо мед густий, його можна перед додаванням імпульсами розтопити у мікрохвильовці. У форму для запікання кладемо куряче мʼясо та заливаємо соусом. Можна також взяти рукав для запікання. Накриваємо форму фольгою. Ставимо курку в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Потім дістаємо та знімаємо фольгу. Соусом, який залишився у формі, змащуємо кожен шматок курки. Кладемо половину апельсина, нарізаного на скибочки. Відправляємо ще раз в духовку на 30 хвилин, але вже без фольги.

Курка виходить золотистою і дуже ароматною. До неї підійде будь-який гарнір, наприклад, картопля по-селянськи.