Один ингредиент делает курицу фантастически сочной: что добавить в маринад (видео)
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Очень вкусное куриное мясо в маринаде
Курятина – это доступный продукт, из которого можно готовить немало вкусных блюд. Мы делились рецептом аппетитной запеканки. Теперь расскажем, как вкусно запечь куриные ножки в духовке.
В кулинарном блоге tsarlova_n поделились рецептом курочки в медово-апельсиновом соусе. С этим перечнем ингредиентов можно готовить любую курятину, не обязательно голени.
Ингредиенты:
- Куриные голени
- Мед – 2 ст.
- Сок 3-х апельсинов
- Половина апельсина
- соль, сушеные томаты с чесноком и базиликом — по вкусу
Способ приготовления:
- Сочетаем вместе сок апельсина, мед и специи. Все тщательно перемешиваем. Если мед густой, его можно перед добавлением импульсов растопить в микроволновке.
- В форму для запекания кладем куриное мясо и заливаем соусом. Можно взять рукав для запекания.
- Накрываем форму фольгой. Ставим курицу в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Затем достаем и снимаем фольгу. Оставшимся в форме соусом смазываем каждый кусок курицы.
- Кладем половину апельсина, нарезанного на ломтики. Отправляем снова в духовку на 30 минут, но уже без фольги.
Курица получается золотистой и очень ароматной. К ней подойдет любой гарнир, например, картофель по-крестьянски.