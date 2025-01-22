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Один ингредиент делает курицу фантастически сочной: что добавить в маринад (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт аппетитных куриных ножек
Рецепт аппетитных куриных ножек. Фото smachnonews.24tv.ua

Очень вкусное куриное мясо в маринаде

Курятина – это доступный продукт, из которого можно готовить немало вкусных блюд. Мы делились рецептом аппетитной запеканки. Теперь расскажем, как вкусно запечь куриные ножки в духовке.

В кулинарном блоге tsarlova_n поделились рецептом курочки в медово-апельсиновом соусе. С этим перечнем ингредиентов можно готовить любую курятину, не обязательно голени.

Ингредиенты:

  • Куриные голени
  • Мед – 2 ст.
  • Сок 3-х апельсинов
  • Половина апельсина
  • соль, сушеные томаты с чесноком и базиликом — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сочетаем вместе сок апельсина, мед и специи. Все тщательно перемешиваем. Если мед густой, его можно перед добавлением импульсов растопить в микроволновке.
  2. В форму для запекания кладем куриное мясо и заливаем соусом. Можно взять рукав для запекания.
  3. Накрываем форму фольгой. Ставим курицу в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  4. Затем достаем и снимаем фольгу. Оставшимся в форме соусом смазываем каждый кусок курицы.
  5. Кладем половину апельсина, нарезанного на ломтики. Отправляем снова в духовку на 30 минут, но уже без фольги.

Курица получается золотистой и очень ароматной. К ней подойдет любой гарнир, например, картофель по-крестьянски.

Теги:
#Рецепт #Мед #Курятина #Апельсин #Маринад