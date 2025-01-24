Вівсянка може бути смачною: приготуйте її за цим рецептом (відео)
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Чудова можливість урізноманітнити щоденне меню
Вівсянка є одним із найрозповсюдженіших варіантів сніданку. Її готують солоною та подають з яйцями-пашот або ж надають перевагу солодкій каші з кокосом.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати вівсянку з карамелізованими яблуками. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "andreevayana".
Як приготувати вівсянку з карамелізованими яблуками
Інгредієнти:
- половина склянки вівсяних пластівців;
- 1 склянка води чи молока;
- 0,5 чайної ложки кориці;
- 1 столова ложка меду або кленового сиропу (за бажанням);
- половина яблука або банана, нарізаного шматочками (за бажанням);
- жменька горішків (кедрові, волоський горіх або насіння льону);
- дрібка солі та ваніліну (за смаком);
Спосіб приготування:
1.У каструлю налити воду чи молоко, додати вівсянку, ванілін та дрібку солі.
2.Варити на середньому вогні, помішуючи, доки вівсянка не стане м’якою, близько 5-7 хвилин.
3.Нарізати маленькими шматочками фрукти.
4.Додати корицю та мед. Смажити на розігрітій сковорідці близько 5 хвилин.
5.Зняти з вогню, додати до приготованої вівсянки.
6.Прикрасити вівсянку горішками та насолоджуватися.