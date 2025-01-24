Вівсянка може бути смачною: приготуйте її за цим рецептом (відео)

Чудова можливість урізноманітнити щоденне меню

Вівсянка є одним із найрозповсюдженіших варіантів сніданку. Її готують солоною та подають з яйцями-пашот або ж надають перевагу солодкій каші з кокосом.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати вівсянку з карамелізованими яблуками. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "andreevayana".

Як приготувати вівсянку з карамелізованими яблуками

Інгредієнти:

половина склянки вівсяних пластівців;

1 склянка води чи молока;

0,5 чайної ложки кориці;

1 столова ложка меду або кленового сиропу (за бажанням);

половина яблука або банана, нарізаного шматочками (за бажанням);

жменька горішків (кедрові, волоський горіх або насіння льону);

дрібка солі та ваніліну (за смаком);

Спосіб приготування:

1.У каструлю налити воду чи молоко, додати вівсянку, ванілін та дрібку солі.

2.Варити на середньому вогні, помішуючи, доки вівсянка не стане м’якою, близько 5-7 хвилин.

3.Нарізати маленькими шматочками фрукти.

4.Додати корицю та мед. Смажити на розігрітій сковорідці близько 5 хвилин.

5.Зняти з вогню, додати до приготованої вівсянки.

6.Прикрасити вівсянку горішками та насолоджуватися.