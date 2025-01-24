Овсянка может быть вкусной: приготовьте ее по этому рецепту (видео)

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Овсянка является одним из самых распространенных вариантов завтрака. Ее готовят соленой и подают с яйцами-пашот или предпочитают сладкую кашу с кокосом.

Сегодня мы хотим предложить приготовить овсянку с карамелизированными яблоками. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "andreevayana".

Как приготовить овсянку с карамелизированными яблоками

Ингредиенты:

половина стакана овсяных хлопьев;

1 стакан воды или молока;

0,5 чайной ложки корицы;

1 столовая ложка меда или кленового сиропа (по желанию);

половина яблока или банана, нарезанного кусочками (по желанию);

горстка орешков (кедровые, грецкий орех или семена льна);

щепотка соли и ванилина (по вкусу);

Способ приготовления:

1.В кастрюлю налить воду или молоко, добавить овсянку, ванилин и щепотку соли.

2.Варить на среднем огне, помешивая, пока овсянка не станет мягкой, около 5-7 минут.

3.Нарезать маленькими кусочками фрукты.

4.Добавить корицу и мед. Жарить на разогретой сковороде около 5 минут.

5.Снять с огня, добавить к приготовленной овсянке.

6.Украсить овсянку орешками и наслаждаться.