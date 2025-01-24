Овсянка может быть вкусной: приготовьте ее по этому рецепту (видео)
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Прекрасная возможность разнообразить ежедневное меню
Овсянка является одним из самых распространенных вариантов завтрака. Ее готовят соленой и подают с яйцами-пашот или предпочитают сладкую кашу с кокосом.
Сегодня мы хотим предложить приготовить овсянку с карамелизированными яблоками. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "andreevayana".
Как приготовить овсянку с карамелизированными яблоками
Ингредиенты:
- половина стакана овсяных хлопьев;
- 1 стакан воды или молока;
- 0,5 чайной ложки корицы;
- 1 столовая ложка меда или кленового сиропа (по желанию);
- половина яблока или банана, нарезанного кусочками (по желанию);
- горстка орешков (кедровые, грецкий орех или семена льна);
- щепотка соли и ванилина (по вкусу);
Способ приготовления:
1.В кастрюлю налить воду или молоко, добавить овсянку, ванилин и щепотку соли.
2.Варить на среднем огне, помешивая, пока овсянка не станет мягкой, около 5-7 минут.
3.Нарезать маленькими кусочками фрукты.
4.Добавить корицу и мед. Жарить на разогретой сковороде около 5 минут.
5.Снять с огня, добавить к приготовленной овсянке.
6.Украсить овсянку орешками и наслаждаться.