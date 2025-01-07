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Така вівсянка сподобається усім: приготуйте її з горіхами та кокосовою стружкою (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Смачна та корисна страва
Смачна та корисна страва. Фото instagram.com

Сподобається дорослим та дітям

Для багатьох людей вівсяна каша здається звичайною стравою, яка не викликає великого інтересу. Однак, якщо з неї приготувати гранолу або додати деякі інгредієнти, вона може стати по-справжньому смачною. Наприклад, можна додати кокосову стружку та дрібно нарізаний мигдаль.

Рецепт найсмачнішої вівсянки, яка обов’язково сподобається кожному, опублікували на Instagram-сторінці "maggtasty". Після змішування всіх інгредієнтів кашу слід залишити в холодильнику на ніч для загустіння й стабілізації смаку.

Як приготувати вівсянку з кокосом

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці (довгого варіння) – 45 г;
  • чіа – 1 ч. л.;
  • молоко – 80 мл;
  • кокосова стружка – 1 ч. л.;
  • кленовий сироп – 1 ч. л.;
  • мигдаль – 10 шт.;
  • йогурт грецький – 80 г;
  • кленовий сироп – 1 ч. л.;
  • кокосова стружка – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.До вівсянки додати чіа, молоко, мигдаль, кокосову стружку та кленовий сироп.

2.Все перемішати.

3.До йогурту додати кленовий сироп, кокосову стружку.

4.Додати зверху до вівсянки.

5.Залишити на ніч в холодильнику.

Теги:
#Горіхи #Вівсянка #Готуємо вдома