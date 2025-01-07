Така вівсянка сподобається усім: приготуйте її з горіхами та кокосовою стружкою (відео)
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Сподобається дорослим та дітям
Для багатьох людей вівсяна каша здається звичайною стравою, яка не викликає великого інтересу. Однак, якщо з неї приготувати гранолу або додати деякі інгредієнти, вона може стати по-справжньому смачною. Наприклад, можна додати кокосову стружку та дрібно нарізаний мигдаль.
Рецепт найсмачнішої вівсянки, яка обов’язково сподобається кожному, опублікували на Instagram-сторінці "maggtasty". Після змішування всіх інгредієнтів кашу слід залишити в холодильнику на ніч для загустіння й стабілізації смаку.
Як приготувати вівсянку з кокосом
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці (довгого варіння) – 45 г;
- чіа – 1 ч. л.;
- молоко – 80 мл;
- кокосова стружка – 1 ч. л.;
- кленовий сироп – 1 ч. л.;
- мигдаль – 10 шт.;
- йогурт грецький – 80 г;
- кленовий сироп – 1 ч. л.;
- кокосова стружка – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.До вівсянки додати чіа, молоко, мигдаль, кокосову стружку та кленовий сироп.
2.Все перемішати.
3.До йогурту додати кленовий сироп, кокосову стружку.
4.Додати зверху до вівсянки.
5.Залишити на ніч в холодильнику.