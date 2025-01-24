Беремо яблука і готуємо найпростіший десерт: ви впораєтесь з ним за 15 хвилин (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Апетитний яблучний десерт — яблука в клярі
Якщо хочеться солоденького, а в магазин йти лінь — не біда. Ми розповідали, як спекти пиріг з мандаринами. Тепер ділимось рецептом апетитного і простого десерту з яблук.
Як їх готувати, у своєму відео розповіла кулінарна блогерка Альона Карпюк. Такі кружальця в клярі — чудовий сніданок або солодкий перекус до чаю. Яблука у ньому можна замінити бананом, однак смак так буде іншим.
Інгредієнти:
- 240 мл кефіру
- 1/2 ч. л. соди
- ванілін до смаку
- 1 яйце
Для кляру:
- 2 ст. л. цукру
- 200 г борошна
- 2 яблука
Спосіб приготування:
- До теплого кефіру додаємо соду. Все перемішуємо, повинна відбутись реакція — кислий кефір погасить соду.
- У суміш додаємо яйце, цукор і борошно. Вимішуємо у кляр. Він повинен мати консистенцію, як у густої сметани.
- Відставляємо кляр і займемось яблуками. Чистимо їх від шкірки та нарізаємо їх на кружечки. З кожного кружечка вирізаємо середину з насінням.
- Кружальця яблук вмочуємо в кляр та викладаємо на сковороду, розігріту з олією. Смажимо з обох боків на середньому вогні.
Такі яблука в клярі смачно їсти з будь-яким солодким топінгом. А якщо шукаєте рецепт солоного сніданку, зверніть увагу на апетитну фрітату.