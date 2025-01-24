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Берем яблоки и готовим самый простой десерт: вы справитесь с ним за 15 минут (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Простой десерт из обычных яблок
Простой десерт из обычных яблок. Фото shuba.life

Аппетитный яблочный десерт – яблоки в кляре

Если хочется сладенького, а в магазин идти лень – не беда. Мы рассказывали, как испечь пирог с мандаринами. Теперь делимся рецептом аппетитного и простого десерта из яблок.

Как их готовить, в своем видео рассказала кулинарная блоггер Алена Карпюк. Такие кружочки в кляре – отличный завтрак или сладкий перекус к чаю. Яблоки в нем можно заменить бананом, но вкус так будет другим.

Ингредиенты:

  • 240 мл кефира
  • 1/2 ч. л. соды
  • ванилин по вкусу
  • 1 яйцо

Для кляра:

  • 2 ст. л. сахара
  • 200 г муки
  • 2 яблока

Способ приготовления:

  1. К теплому кефиру добавляем соду. Все перемешиваем, должна произойти реакция – кислый кефир погасит соду.
  2. В смесь добавляем яйцо, сахар и муку. Вымешиваем в кляр. Он должен иметь консистенцию, как у густой сметаны.
  3. Отставляем кляр и займемся яблоками. Чистим их от кожуры и нарезаем на кружочки. Из каждого кружочка вырезаем середину с семенами.
  4. Кружельца яблок вмачиваем в кляр и выкладываем на сковороду, разогретую с растительным маслом. Жарим с обеих сторон на среднем огне.

Такие яблоки в кляре вкусно кушать с любым сладким топингом. А если ищете рецепт соленого завтрака, обратите внимание на аппетитную фритату.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Десерт #кляр