Берем яблоки и готовим самый простой десерт: вы справитесь с ним за 15 минут (видео)

Аппетитный яблочный десерт – яблоки в кляре

Если хочется сладенького, а в магазин идти лень – не беда. Мы рассказывали, как испечь пирог с мандаринами. Теперь делимся рецептом аппетитного и простого десерта из яблок.

Как их готовить, в своем видео рассказала кулинарная блоггер Алена Карпюк. Такие кружочки в кляре – отличный завтрак или сладкий перекус к чаю. Яблоки в нем можно заменить бананом, но вкус так будет другим.

Ингредиенты:

240 мл кефира

1/2 ч. л. соды

ванилин по вкусу

1 яйцо

Для кляра:

2 ст. л. сахара

200 г муки

2 яблока

Способ приготовления:

К теплому кефиру добавляем соду. Все перемешиваем, должна произойти реакция – кислый кефир погасит соду. В смесь добавляем яйцо, сахар и муку. Вымешиваем в кляр. Он должен иметь консистенцию, как у густой сметаны. Отставляем кляр и займемся яблоками. Чистим их от кожуры и нарезаем на кружочки. Из каждого кружочка вырезаем середину с семенами. Кружельца яблок вмачиваем в кляр и выкладываем на сковороду, разогретую с растительным маслом. Жарим с обеих сторон на среднем огне.

Такие яблоки в кляре вкусно кушать с любым сладким топингом. А если ищете рецепт соленого завтрака, обратите внимание на аппетитную фритату.