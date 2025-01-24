Берем яблоки и готовим самый простой десерт: вы справитесь с ним за 15 минут (видео)
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Аппетитный яблочный десерт – яблоки в кляре
Если хочется сладенького, а в магазин идти лень – не беда. Мы рассказывали, как испечь пирог с мандаринами. Теперь делимся рецептом аппетитного и простого десерта из яблок.
Как их готовить, в своем видео рассказала кулинарная блоггер Алена Карпюк. Такие кружочки в кляре – отличный завтрак или сладкий перекус к чаю. Яблоки в нем можно заменить бананом, но вкус так будет другим.
Ингредиенты:
- 240 мл кефира
- 1/2 ч. л. соды
- ванилин по вкусу
- 1 яйцо
Для кляра:
- 2 ст. л. сахара
- 200 г муки
- 2 яблока
Способ приготовления:
- К теплому кефиру добавляем соду. Все перемешиваем, должна произойти реакция – кислый кефир погасит соду.
- В смесь добавляем яйцо, сахар и муку. Вымешиваем в кляр. Он должен иметь консистенцию, как у густой сметаны.
- Отставляем кляр и займемся яблоками. Чистим их от кожуры и нарезаем на кружочки. Из каждого кружочка вырезаем середину с семенами.
- Кружельца яблок вмачиваем в кляр и выкладываем на сковороду, разогретую с растительным маслом. Жарим с обеих сторон на среднем огне.
Такие яблоки в кляре вкусно кушать с любым сладким топингом. А если ищете рецепт соленого завтрака, обратите внимание на аппетитную фритату.