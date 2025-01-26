На цей пиріг ви потратите 15 хвилин: ситний перекус з готового тіста (відео)

Чудовий варіант використання тіста філо

Апетитна випічка — це те, що люблять і діти, і дорослі. Ми ділились рецептом швидкого пирога з мандаринами. Тепер розповімо, як приготувати солоний пиріг бурек з готового тіста філо.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич. Як начинку вона використала шпинат і два види сиру. Рецепт максимально простий, адже тісто готове і нічого не потрібно замішувати та розкочувати.

Інгредієнти:

тісто філо — 1 упаковка

шпинат — 350 г

сир кисломолочний — 200 г

сир твердий — 200 г

яйця — 1 шт

масло вершкове для змащування — 100 г

Для заливки:

вершки 30% — 200 мл

яйця — 2 шт

сіль/перець/улюблені спеції

Спосіб приготування:

Завчасно розморожуємо тісто, просто залишаємо при кімнатній температурі на 20-30 хвилин. Вершкове масло розтоплюємо в мікрохвильовці. Шпинат промиваємо, просушуємо та дрібно нарізаємо. Твердий сир натираємо на терці. Шпинат змішуємо з кисломолочним та твердим сиром. Додаємо яйце, спеції і перемішуємо. Лист тіста щедро змащуємо вершковим маслом. Накриваємо зверху ще одним листом і знову змащуємо розтопленим маслом. На один край викладаємо начинку та закручуємо в трубочку. Повторюємо ці дії з усіма листами тіста. Форму змащуємо вершковим маслом та викладаємо всі трубочки, закручуючи їх у равлик. Зверху ще раз змащуємо маслом, присипаємо кунжутом та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Для заливки поєднуємо яйця, вершки та спеції. Румʼяний пиріг дістаємо з духовки і заливаємо заливкою. Ставимо у духовку ще на 15 хвилин.

Пиріг виходить ніжний всередині, з хрусткою скоринкою зверху. Також ми ділились рецептом чудової фрітати.