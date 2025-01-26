На цей пиріг ви потратите 15 хвилин: ситний перекус з готового тіста (відео)
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Чудовий варіант використання тіста філо
Апетитна випічка — це те, що люблять і діти, і дорослі. Ми ділились рецептом швидкого пирога з мандаринами. Тепер розповімо, як приготувати солоний пиріг бурек з готового тіста філо.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич. Як начинку вона використала шпинат і два види сиру. Рецепт максимально простий, адже тісто готове і нічого не потрібно замішувати та розкочувати.
Інгредієнти:
- тісто філо — 1 упаковка
- шпинат — 350 г
- сир кисломолочний — 200 г
- сир твердий — 200 г
- яйця — 1 шт
- масло вершкове для змащування — 100 г
Для заливки:
- вершки 30% — 200 мл
- яйця — 2 шт
- сіль/перець/улюблені спеції
Спосіб приготування:
- Завчасно розморожуємо тісто, просто залишаємо при кімнатній температурі на 20-30 хвилин. Вершкове масло розтоплюємо в мікрохвильовці.
- Шпинат промиваємо, просушуємо та дрібно нарізаємо. Твердий сир натираємо на терці.
- Шпинат змішуємо з кисломолочним та твердим сиром. Додаємо яйце, спеції і перемішуємо.
- Лист тіста щедро змащуємо вершковим маслом. Накриваємо зверху ще одним листом і знову змащуємо розтопленим маслом.
- На один край викладаємо начинку та закручуємо в трубочку. Повторюємо ці дії з усіма листами тіста.
- Форму змащуємо вершковим маслом та викладаємо всі трубочки, закручуючи їх у равлик. Зверху ще раз змащуємо маслом, присипаємо кунжутом та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин.
- Для заливки поєднуємо яйця, вершки та спеції. Румʼяний пиріг дістаємо з духовки і заливаємо заливкою. Ставимо у духовку ще на 15 хвилин.
Пиріг виходить ніжний всередині, з хрусткою скоринкою зверху. Також ми ділились рецептом чудової фрітати.