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На цей пиріг ви потратите 15 хвилин: ситний перекус з готового тіста (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Апетитний пиріг зі смачною начинкою
Апетитний пиріг зі смачною начинкою. Фото Апостроф

Чудовий варіант використання тіста філо

Апетитна випічка — це те, що люблять і діти, і дорослі. Ми ділились рецептом швидкого пирога з мандаринами. Тепер розповімо, як приготувати солоний пиріг бурек з готового тіста філо.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич. Як начинку вона використала шпинат і два види сиру. Рецепт максимально простий, адже тісто готове і нічого не потрібно замішувати та розкочувати.

Інгредієнти:

  • тісто філо — 1 упаковка
  • шпинат — 350 г
  • сир кисломолочний — 200 г
  • сир твердий — 200 г
  • яйця — 1 шт
  • масло вершкове для змащування — 100 г

Для заливки:

  • вершки 30% — 200 мл
  • яйця — 2 шт
  • сіль/перець/улюблені спеції

Спосіб приготування:

  1. Завчасно розморожуємо тісто, просто залишаємо при кімнатній температурі на 20-30 хвилин. Вершкове масло розтоплюємо в мікрохвильовці.
  2. Шпинат промиваємо, просушуємо та дрібно нарізаємо. Твердий сир натираємо на терці.
  3. Шпинат змішуємо з кисломолочним та твердим сиром. Додаємо яйце, спеції і перемішуємо.
  4. Лист тіста щедро змащуємо вершковим маслом. Накриваємо зверху ще одним листом і знову змащуємо розтопленим маслом.
  5. На один край викладаємо начинку та закручуємо в трубочку. Повторюємо ці дії з усіма листами тіста.
  6. Форму змащуємо вершковим маслом та викладаємо всі трубочки, закручуючи їх у равлик. Зверху ще раз змащуємо маслом, присипаємо кунжутом та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин.
  7. Для заливки поєднуємо яйця, вершки та спеції. Румʼяний пиріг дістаємо з духовки і заливаємо заливкою. Ставимо у духовку ще на 15 хвилин.

Пиріг виходить ніжний всередині, з хрусткою скоринкою зверху. Також ми ділились рецептом чудової фрітати.

Теги:
#Рецепт #Сир #Пиріг #Тісто